網傳市民四肢被反縛掟出馬路　警澄清女子被車撞　命危留醫ICU

網上今日瘋傳有一名市民四肢被反縛後掟出馬路，更指地點為獅子山公路，懷疑有人遭綁架，但其後有網民指應是昨晚（14日）發生車禍。警方回覆《香港01》查詢，證實昨日粉嶺發生車禍，當時懷疑有人馬路時遭駛經的客貨車撞倒，相信女傷者身體扭曲造成誤會，警方經調查後拘捕涉事客貨車男司機。



老婦昨晚行經粉嶺樂業街期間遭一輛客貨車猛撞，相信女傷者倒地時身體扭曲造成誤會。（網上圖片）

消息稱，事發昨晚7時許，72歲姓曾老婦行經粉嶺樂業街，其間懷疑有人未看清路面情況，一輛客貨車駛至現場收煞不及猛撞老婦，她當場昏迷倒地，其後送往醫院搶救，目前在深切治療部留醫。警方接報到場調查，拘捕涉事男司機。

警方表示，事發於昨（14日）晚約7時36分，一輛輕型貨車沿上水樂業路，往沙頭角方向行駛。途至近樂業路8號對開時，撞到一名姓曾（72歲）女子。傷者頭部受傷，其後清醒被送往威爾斯親王醫院治理。涉事姓洪（69歲）男司機證實沒有飲酒，事後涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕，已被獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

由於女傷者捱撞後重傷倒地，當時身體扭曲，相關照片在網上引來瘋傳，有網民聲稱是有人雙手雙腳被反縛後，繼而從車掟至馬路中心，其後照片在網上瘋傳而惹起誤會。