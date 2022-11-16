毒販500箱貨僅5箱藏毒　海關全搜檢獲$1700萬毒品　拘持行街紙4男

販毒集團在大批貨物混雜少量毒品，打算瞞天過海將毒品販運到港，但海關員員憑細心觀察及在高科技協助，在兩宗案件中共搜查500多箱貨物，發現當中5箱懷疑冰毒和海洛英，終檢獲市值接近1,700萬元毒品，行動中拘捕4名男子。據了解，所有被捕男子均持「行街紙」。



海關港口及海域科貨櫃貨車檢查組署理高級督察蘇嘉恩今日（16日）交代案情，指關員早前經情報分析，鎖定一批從越南到港的海運併裝貨櫃，資料顯示內有10批不同種類的貨物，當中一批報稱是乾糧，關員審視風險因素後認為屬高風險貨物，決定扣查驗檢。

海關人員於上周五（11日）到葵涌海關大樓檢驗貨櫃，在最深處找到兩個裝滿乾糧的大木箱，內有不同種類食品，其中一箱被多層膠紙密封，表面沒有貨物資料，和其他貨物不同，經開箱檢查後，發現有8盒用膠水密封的食品，打開食品即見到用膠紙綑綁的真空茶葉，從包裝上已經見到內有白色晶狀物體，經拉曼光譜儀和快速毒品測試，發現白色晶狀物體對冰毒呈陽性反應，當中總共檢獲8公斤懷疑冰毒，市值470萬元，同時拘捕一名懷疑和案件有關的62歲貨車司機，案件交由海關毒品調查科跟進。

海關在500多箱貨物中發現5箱懷疑冰毒和海洛英，市值接近1700萬元。（林振華攝）

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海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達表示，人員鎖定另一批同由越南到港的貨物，和該批發現懷疑冰毒的貨物有多項相似之處，同樣是以個人名義收貨，而且報稱乾糧，重量相近。關員於本周一（14日）到天水圍一間物流中心查貨，在259箱不同食品之中發現4箱貨物載有200盒綠豆餅，其中39盒藏有懷疑海洛英，共重約14公斤，估計市值1,200萬元，相信兩批貨物來自同一個販毒集團，於是將兩案合併處理。關員昨日在葵涌和深水埗同步展開監控遞送行動，拘捕3名非華裔收貨男子，年齡介乎32至35歲，他們懷疑與上述兩宗案件有，正被扣查，案件仍在調查中。

張又說，販毒集團嘗試利用大批貨物混雜少量毒品，增加人員偵查困難，相信他們將毒品供應至本港年底長假期之用，涉及兩宗案件的500多箱貨物中只有5箱藏有毒品，但關員憑細心觀察和高科技協助，成功偵破案件。海關提醒市民切勿輕易協助其他人販運違禁品，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪，可被罰款500萬元和終身監禁，市民切勿以身試法。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk 舉報懷疑販毒活動。