盧吉道直播｜錯信導航困逾21小時　客貨車褪車離不果　改前行脫困

山頂一架客貨車昨日（16日）下午2時起被困於盧吉道禁區窄路，通宵未能解圍，至今逾21小時。直到今早（17日）11時許終露曙光。司機與另外3名男子上山，分工合作沿路向後褪車離開。警員在現場管理人流及監察，路政署人員到場協助拆欄，幫助客貨車解困。不過經過一個多小時努力，客貨車未能以後退方式脫困，中午12時42分左右決定改以前進方式，嘗試離開盧吉道。

外籍司機透露，昨日送貨時開Google導航，被引路誤入盧吉道。



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事發於昨日（16日）下午2時54分，一輛客貨車疑因司機不諳山頂道路，跟GPS導航誤入只准持許可證車輛才能駛進的盧吉道。行駛一段路程後，被困於狹窄彎位，左邊車頭泵把損毀、右邊後座乘客位玻璃爆裂，司機報警求助指由於路況太窄被困盧吉道。涉事位置距離凌霄閣公廁步程約10分鐘，涉事客貨車頗新，於今年5月出牌。

警方將案件列作「求警協助」，車頭及車尾均留有一張警方列印的字條，稱由於技術問題該車暫時未能駛離，如有需要協助可致電山頂警署。警方聯絡相關部門及拖車公司等協助，客貨車通宵留於山頂未能脫困，行山人士側身在車旁經過。客貨車被困山頂直到今日（17日）上午11時許終露曙光。

司機與另外3名男子上山駕車、睇位，分工合作沿路向後褪車離開。警員在現場管理人流及監察，路政署人員到場協助拆欄，幫助客貨車解困。據了解，路政署會向相關人士收取拆欄費用。

不過經過一個多小時努力，客貨車未能以後退方式脫困，中午12時42分左右決定改以前進方式，嘗試離開盧吉道。

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盧吉道屬機動車輛禁區，路口設有「持許可證者方可進入」的路牌。翻查資料，該道路部份路段只闊約1.7米，而且多達30餘個彎位，真正「彎多路窄」。

客貨車被困山頂盧吉道大半日仍未解圍，事實上不時有車輛誤闖盧吉道，在彎位動彈不得。要解圍，必先有車身刮花的「覺悟」。過去4年至少有兩架的士被困盧吉道，兩名司機均靠不斷褪前褪後試圖脫險。有的士誤闖盧吉道被困，最終警方向司機發出定額罰款通知書。

警方及消防處等，亦須購入特別的小型車輛，以便在山頂地區特別是盧吉道，作為巡邏及救援之用。其中警方於今年中引入小型巡邏車Suzuki Hustlers，其車身嬌小玲瓏，能在狹窄的山路穿梭；而消防處亦為山頂消防局添置了Suzuki小型客貨車作為消防車輛；救護車則為平治的輕型救護車，其體積比標準救護車為小，適合於前往途經路面較狹窄的召喚地點。