屢有汽車誤闖山頂盧吉道禁區窄路被困　兩次「經驗」揭一招解圍

客貨車被困山頂盧吉道大半日仍未解圍，事實上不時有車輛誤闖盧吉道，在彎位動彈不得。要解圍，必先有車身刮花的「覺悟」。過去4年至少有兩架的士被困盧吉道，兩名司機均靠不斷褪前褪後試圖脫險。不過，汽車專家表示今次涉事的客貨車車身長且闊，再強行繼續前進未必可以像的士一樣成功脫險，只會被夾住，呼籲駕駛人士切勿硬闖禁區，遇到第一個彎位撞欄後，應該後退離開。



2018年大年初二的士被困盧吉道，司機不斷扭軚及加油，最終要刮花車身才能通過。(互聯網)

2018年大年初二，一架的士疑因大霧誤闖盧吉道，解圍過程被上山頂「行大運」的市民拍下。霧鎖山頂，片中可見該架市區的士在狹窄山路進退兩難，扭左扭右，左右「嘭嘭嘭」地向山邊撞了最少十次，擦著欄杆及山邊而過，才衝出困境。出到山路口還要召拖車解困，連同維修費，花逾4,000多元，由司機自行支付。

事隔三年，2021年再有紅的被困在盧吉道一處窄路彎位，的士司機不斷褪前褪後，企圖駛出彎位，惟始終無法脫困，而且兩邊車身與圍欄磨擦時發出響聲。不過片段未有拍攝到紅的成功解圍的一刻。

客貨車誤闖山頂盧吉道禁區窄路被困

不過，香港汽車會會長李耀培形容今次事件「相當麻煩」，因為涉事的客貨車車身長且闊，再強行繼續前進未必可以像的士一樣成功脫險，只會被夾住，其中一個方法時呼喚熟路司機協助褪車離開。目前客貨車已被夾致左邊車頭泵把損毀、右邊後座乘客位玻璃爆裂。他呼籲駕駛人士切勿硬闖禁區，遇到第一個彎位撞欄後，應該後退離開。