疑嘔吐問題起爭執　元朗馬尾男施襲後逃逸　53歲男落網

元朗周日（13日）發生傷人案，一名身上有酒氣的65歲男子於元朗媽廟路水邊圍邨的士站被一名馬尾男以硬物襲擊受傷，馬尾男之後逃逸。警方調查後鎖定疑犯身份，昨（16日）早在深水埗拘捕一名53歲姓郭男子涉嫌傷人，並在他的住所檢獲一把約10厘米長的鎅刀，懷疑與案有關。據了解，涉案兩人曾因嘔吐問題起爭執。



傷者所戴的口罩沾滿血跡（陳永武攝）

事發於周日（13日）凌晨零時許，一名途人報警指在元朗媽廟路水邊圍邨的士站看見一名男子遭到另一名男子馬尾男以硬物襲擊受傷。受傷的65歲男子頸部受傷大量流血倒卧上址，由到場救護車送屯門醫院救治，他送院時清醒。

施襲者逃離現場，警方經進一步調查後鎖定疑犯身份，昨（16日）上午約11時45分於深水埗北河街拘捕一名53歲姓郭男子涉嫌傷人。經調查，傷者及被捕人案發時身上皆有酒氣。人員亦在天水圍石埗村一單位檢獲一把約10厘米長的鎅刀，懷疑與案有關。被捕人現正被扣留調查，案件交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進。

據了解，案發時兩人身上皆有酒氣，其中一方嘔吐，懷疑有人因嘔吐問題不忿起爭執，其後演變成傷人事件，有人用刀向對方施襲後逃離現場。