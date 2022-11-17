警打擊兒童色情物品拘10男 涉網售及存有250段影片
警方於本月進行打擊兒童色情物品行動，網絡安全及科技罪案調查科聯同五大總區，突擊搜查多個地點，共拘捕10人。經警方調查所得，案件涉及不少於250段懷疑兒童色情影片，內容涉及裸露成份及性行為，其中1名被捕人更被發現儲存多達140條相關影片，而另一名20歲本地男子更以$500至$1,000不等，在社交媒體通訊平台兜售兒童色情物品。
警方於本月進行代號「跨欄」的行動，以打擊兒童色情物品罪行，共拘捕10名本地男子。網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，先於本月2日，探員在秀茂坪區以「串謀發佈兒童色情物品」，「管有兒童色情物品」及「洗黑錢」罪拘捕一名報稱無業的20歲本地男子，他涉嫌聯同其他人士在一個社交媒體通訊平台，以$500至$1,000不等兜售兒童色情物品。
逐於昨日（16日），網罪科人員聯同港島、九龍西、九龍東、新界北及新界南五大總區人員採取行動，突擊搜查全港多處地點，以涉嫌「管有兒童色情物品」罪拘捕9名男子（年齡介乎22至57歲）。初步調查顯示，他們分別從不同渠道，包括社交媒體平台、網站及點對點分享軟件，下載有關兒童色情物品，並儲存在其電腦或智能電話器材中，而案件涉及不少於250段懷疑兒童色情影片，內容涉及裸露成份及性行為，其中1名被捕人更被發現儲存多達140條相關影片。
警方在行動中，共撿獲12部電腦、9部智能電話及4部外置儲存裝置，而所有被捕人已獲准保釋候查。警方表示行動仍然進行當中，不排除會有更多人士被拘捕。
家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，警方於本年首3季，共錄得55宗兒童色情物品案件，較上年同期升約4%，當中有60%的案件涉及網上社交平台。同時，警方發現在受害兒童中，接近90%為女性，更有超過70%的受害兒童年齡介乎為12至16歲。
陳幸明續指大部分案件之受害兒童，均透過遊玩網上遊戲或交友程式認識疑犯。其後，疑犯與目標兒童成為朋友或情侶，誘使他們於家中自拍裸照或影片，部分案件更為兒童主動提供。
警方提醒，受害兒童所承受之精神創傷往往難以磨滅，監護人應教導小朋友及年青人，切勿輕易披露個人資料、私人相片或影片，以及多加關心子女網上交友的情況。
根據《防止兒童色情物品條例》（第579章）第3條，任何人發布兒童色情物品，最高可被判入獄8年及罰款200萬元；而管有兒童色情物品，最高可被判入獄5年及罰款100萬元。根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款$5百萬港元及監禁14年，希望大家切勿以身試法。