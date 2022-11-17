警打擊兒童色情物品拘10男　涉網售及存有250段影片

警方於本月進行打擊兒童色情物品行動，網絡安全及科技罪案調查科聯同五大總區，突擊搜查多個地點，共拘捕10人。經警方調查所得，案件涉及不少於250段懷疑兒童色情影片，內容涉及裸露成份及性行為，其中1名被捕人更被發現儲存多達140條相關影片，而另一名20歲本地男子更以$500至$1,000不等，在社交媒體通訊平台兜售兒童色情物品。



警方於本月進行代號「跨欄」的行動，以打擊兒童色情物品罪行，共拘捕10名本地男子。網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，先於本月2日，探員在秀茂坪區以「串謀發佈兒童色情物品」，「管有兒童色情物品」及「洗黑錢」罪拘捕一名報稱無業的20歲本地男子，他涉嫌聯同其他人士在一個社交媒體通訊平台，以$500至$1,000不等兜售兒童色情物品。

逐於昨日（16日），網罪科人員聯同港島、九龍西、九龍東、新界北及新界南五大總區人員採取行動，突擊搜查全港多處地點，以涉嫌「管有兒童色情物品」罪拘捕9名男子（年齡介乎22至57歲）。初步調查顯示，他們分別從不同渠道，包括社交媒體平台、網站及點對點分享軟件，下載有關兒童色情物品，並儲存在其電腦或智能電話器材中，而案件涉及不少於250段懷疑兒童色情影片，內容涉及裸露成份及性行為，其中1名被捕人更被發現儲存多達140條相關影片。

警方在行動中，共撿獲12部電腦、9部智能電話及4部外置儲存裝置，而所有被捕人已獲准保釋候查。警方表示行動仍然進行當中，不排除會有更多人士被拘捕。

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌及家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明向傳媒簡報案情。（梁偉權攝）

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，警方於本年首3季，共錄得55宗兒童色情物品案件，較上年同期升約4%，當中有60%的案件涉及網上社交平台。同時，警方發現在受害兒童中，接近90%為女性，更有超過70%的受害兒童年齡介乎為12至16歲。

陳幸明續指大部分案件之受害兒童，均透過遊玩網上遊戲或交友程式認識疑犯。其後，疑犯與目標兒童成為朋友或情侶，誘使他們於家中自拍裸照或影片，部分案件更為兒童主動提供。

警方提醒監護人應多加關心子女網上交友的情況。（梁偉權攝）

警方提醒，受害兒童所承受之精神創傷往往難以磨滅，監護人應教導小朋友及年青人，切勿輕易披露個人資料、私人相片或影片，以及多加關心子女網上交友的情況。

根據《防止兒童色情物品條例》（第579章）第3條，任何人發布兒童色情物品，最高可被判入獄8年及罰款200萬元；而管有兒童色情物品，最高可被判入獄5年及罰款100萬元。根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款$5百萬港元及監禁14年，希望大家切勿以身試法。