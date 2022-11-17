誤闖盧吉道禁區｜路政署拆欄解困　司機毀公物枉花錢賠償

昨日，又一輛客貨車誤闖山頂盧吉道，在窄路彎位動彈不得，進退兩難。經過一晚，仍未能解困，至今午，在路政署人員協助拆欄後，客貨車終逃出生天。惜車頭泵把鬆脫，玻璃窗均損毀，若計算拖車費、車輛維修費，定必需破財一筆。不過究竟撞毀公物，動員路政署拆卸再重新安裝圍欄，賠償金額又如何計算？《香港01》正向路政署查詢有關情況。



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翻查以往資料，路上駕駛者若發生交通意外，撞毀公共設施，例如欄杆、路牌、街燈、水龍頭等。政府索償程序如下，首先涉事司機需報警備案，警務處再負責交通意外調查及檢控工作，路政署再派員實地視察，決定需要維修範圍，並依維修工程合約，計算工程成本，最終向負責人發出付款通知書追討賠償 。若司機未有賠償，署方會交予律政司處理。

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盧吉道屬禁區，須申請禁區紙才能進入。（黃偉民攝）

政府每年處理逾千宗索償個案，金額由千元至數十萬不等。其中最常損毀的欄杆則按每米$400計算；撞毀路牌罰款$500；撞毀防撞欄、風琴式防撞欄則需罰$9000；紅綠燈、電燈柱的賠償價目需約$15,000。

而盧吉道屬禁區，路口設有「持許可證者方可進入」的路牌部份，道段只闊1.7米至1.9米，居民需要向運輸署申請禁區紙入才獲准於道路行車。若未經許可下進入，將遭罰定額罰款通知書，罰款$320元。