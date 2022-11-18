海關檢1.6萬張六合彩票　60天領獎限期屆滿　33萬彩金非海關保管

今年9月21日海關在香港西面水域打擊走私行動，截獲一艘內河船，檢獲1.6萬張已投注並於9月22日開彩的六合彩彩票。涉案六合彩彩票全為「電腦飛」，投注額約33萬元。據知經賽馬會核對後，有約600張彩票中獎，彩金約7萬港元。海關早前表示，是否領取獎金要先徵詢律政司意見。

由於六合彩彩票的領獎時限為60天，意味着涉案彩票即將到期，《香港01》日前再向海關查詢如何處理該批彩票，海關回覆指相關案件仍在調查中，海關會嚴格按照既定指引和適當程序處理檢獲的懷疑走私貨物，包括所指的六合彩彩票，至於所涉及之彩金，則暫由香港賽馬會保管。



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六合彩彩票的有效期為60天

按現時馬會安排，六合彩彩票的領獎有效期為60天，幸運兒中獎後，一定要在攪珠後60天內領取，否則彩票將告無效。所有無人認領的六合彩獎金，均會悉數撥入六合彩金多寶彩池，主要作為日後金多寶攪珠的金多寶金額。

涉案六合彩彩票全為「電腦飛」，攪珠日期為9月22日，該期六合彩獎金為2,400萬元。若以60日有效期計算，涉案彩票必須於11月21日或之前領獎，否則即告無效。

海關於9月的記者會中表示，首次發現有走私分子將六合彩彩票走私至境外。經入調查後，海關於9月29日在荃灣拘捕一對夫婦，指女方於9月21日在荃灣兩間投注站內，以現金購買大量「電腦飛」，並發現其丈夫亦牽涉案件。行動中，海關檢獲大量文件、多部手機及28萬元現金，亦凍結二人銀行戶口內約100萬元懷疑犯罪得益。