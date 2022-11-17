刷單員騙局 | 2女被呃逾67萬元　1人僅收回56元佣金

再有市民誤墮「網上刷單員」騙案失財。騙徒於網上發布招聘廣告，透過充當網上刷單員，指可於網上平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，騙取事主將錢存入帳戶以作平台購物之用，得手後逃去無蹤。今日（17日）下午，警方分別接獲2名女事主報案，指自己懷疑被上述手法所騙，合共損失約67萬元，2宗案件同列「以欺騙手段取得財產」，分別交由九龍城及深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。



今日（17日）下午約2時，警方接獲一名34歲姓李女子報案，指早前在社交媒體收到招聘廣告，按騙徒指示，先後將15.12萬元存入對方指定的戶口作平台購物之用。為獲取受害人信任，騙徒初時曾向受害人發放56元佣金。惟當事主與騙徒失去聯絡後才知受騙，於是報警求助，最終損失約約15萬元，九龍城警區刑事調查隊第六隊接手跟進。

同日下午，警方亦接獲一名48歲本地女子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，同樣按騙徒指示，前後將約52萬元存入對方指定的多個銀行戶口，起初獲發放4,000元佣金。惟騙徒其後失聯，事主始知受騙，最終損失約52萬元，深水埗警區刑事調查隊第六隊接手跟進。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。