大埔86歲老婦墮「孫仔」電騙失$3萬　疑犯食髓知味終難逃法網

假冒「兒子」及「孫仔」呃長者的騙案不斷。警方表示，昨（17日）午約2時，接獲一名86歲老婦報案，稱早前接獲「孫仔」來電，聲稱牽涉入一宗刑事案件，要求她代繳3萬元「賠償金」。老婦不虞有詐，按「孫仔」指示留守家中，直至「朋友」登門取款。惟有人食髓知味，得手後再重施故技索錢，老婦終感事有蹊蹺，聯絡女兒求證後，發現受騙，立即報警。



消息稱，老婦在警方協助下，繼續相約對方上門交錢。大埔警區特遣隊隨即派員埋伏，同日下午約3時，在老婦位於大埔鄉事會街的住所單位對開，發現目標男子，遂立即採取拘捕行動。該名59歲男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，正被扣查。案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。警方表示，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

涉案男子被捕，帶署扣查。（警方提供）

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

同時，警方十分高度關注相關騙案，並呼籲（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均有可能為騙案；（2）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一名受害者；（3）市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線作出查詢。