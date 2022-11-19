油麻地中年婦宵夜後遇襲　警追查一周拘兩男起獲失車

上周五（11日）凌晨，一名女子於油麻地宵夜後，報稱被人扑頭及企圖捉上車，疑犯事敗登上接應車輛逃去。警方表示，油尖警區刑事部經深入調查及情報分析後，昨（18日）展開代號「亮擒（CATCHLIGHT）」反三合會行動，在北角區及天水圍區，拘捕2名分別姓陸（39歲）及姓黃（42歲）本地男子，他們涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」及「未獲授權而取用運輸工具」，正被扣查。警方相信涉案車輛為一輛失車，已起回該輛失車。案件續由油尖警區刑事調查隊跟進，不排除有更多人被捕。



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事發當日凌晨約2時半，曾經開設美容店的姓袁（45歲）女子，偕友人在偉晴街52號一間火鍋店宵夜後離開。甫步出店外，即有一輛七人車駛至，並有3名惡煞跳出。據悉，事主報稱有人企圖將她捉上車，幸極力反抗及高聲呼救，最終惡煞扑傷事主頭部後，原車逃去。警方初時接報發生劫案，後來相信涉及打鬥，將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理。

警方重申，「襲擊致造成實際身體傷害」及「未獲授權而取用運輸工具」是非常嚴重罪行，市民切勿以身試法。警方對黑社會及暴力罪案絕對零容忍，將會繼續打擊暴力罪案及黑社會活動。