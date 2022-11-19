警多區連破違規派對房間及非法賭檔　30人被捕　15人被罰款

觀塘警區反三合會行動組聯同特別職務隊，展開代號「勇爵（BRAVEDUKE）」反罪惡行動，昨晚（18日）搜查區內多間派對房間，發現成業街19至21號一單位內有人聚會。7男8女（22至26歲）涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被罰款，稍後將會負責人發出法庭傳票。



人員亦於鴻圖道1號一單位，搗破懷疑非法麻雀賭檔，檢獲1張電動麻雀枱、2副麻雀及約800元賭款。行動中，姓黃（42歲）女子涉嫌「經營賭博場所」被捕；4男9女（24至70歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕，其中2名男女為內地人。全部人同涉違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被罰款。所有人正被扣留調查。

警方於觀塘鴻圖道搗破懷疑非法麻雀賭檔，拘捕14人。（警方提供）

另外，為打擊區內非法活動，元朗警區反三合會行動組經情報收集及深入調查後，昨（18日）晚約8時，展開代號「戈壁（CROWBEAK）」及「風盾（WINDSHIELD）」冚賭行動，突擊搜查元朗青山公路—元朗段209號一單位，搗破懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲6部釣魚機、1部讀卡機、一批遊戲卡及約1,200元賭款。

行動中，1名姓張（47歲）女子涉嫌「經營賭博場所」被捕，她亦因欠交交通罰款被通緝；另外6男1女（21至64歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，其中1名男子為孟加拉籍。

而昨晚約11時，九龍城警區特別職務隊亦在紅磡民樂街21號一工廈，搗破懷疑非法麻雀賭檔，檢獲3副麻雀，1張電動麻雀枱，1張木製麻雀枱及約800元賭款。行動中，姓許（46歲）男子涉嫌「管理賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕；4男3女（43至60歲），則涉「在賭博場所內賭博」被捕。所有人正被扣留調查。