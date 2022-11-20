啟德嘉峯匯活春宮｜警員拍下不雅女容貌傳閱　接受調查被紀律處分

本年6月網上流傳一段影片，片中顯示一對男女全身赤裸，在啟德一個屋苑大廈的單位露台上演「活春宮」。涉案男女先後被捕，但餘波未了。消息指有警務人員在未經授權下，登入內部系統查看女主角的容貌，更拍下照片在WhatsApp傳閱。警方展開內部調查，相關人員已接受適當紀律處分。據了解，事件涉及少數個別警務人員。



涉事影片於今年6月在網絡瘋傳，顯示一名男子及一名女子在牛頭角沐泰街一單位露台進行不雅行為。警方經調查後，將案件列作「作出有違公德的行為」，交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

警方先後在6月7日及7月12日，分別在秀茂坪區及尖沙咀區，拘捕懷疑與案有關的一名36歲女子及一名30歲男子。事件未就此告一段落，有警務人員在沒有授權下，登入內部系統查看被捕女子容貌，更有警員拍下容貌後於WhatsApp內部溝通群組傳閱。據了解，事件涉及少數個別警務人員。

警方回覆指，對事件已經完成調查工作，而相關違紀人員已經接受適當的紀律處分，強調警隊十分重視人員誠信，並會不遺餘力深化警隊的誠信管理文化及預防不當行為。警隊一直重視人員的操守和行為，如有個別警務人員涉嫌違紀，警隊定必跟進，並按既定機制公平公正調查。