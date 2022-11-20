荃灣路德圍外傭寄件阻街續塞爆　4部門聯合打擊　處理約2.5噸雜物

荃灣路德圍外傭寄件阻街問題仍未改善，荃灣警區聯同荃灣民政事務處、食物環境衞生署（食環署）及消防處人員昨日起一連兩日在區內進行聯合行動，在路德圍一帶打擊街道阻塞，食環署人員針對公眾地方潔淨及店舖非法擴展的情況，發出總共4張定額罰款通知書及兩張警告通知書，並於現場處理共約2.5噸雜物。



警員在行動期間亦進行交通執法，並向違例停泊的車輛共發出17張定額罰款通知書，另外，一名男子未有正確佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），警員遂向他發出定額罰款通知書。此外，警員拘捕一名36歲內地女子及一名57歲本地男子，分別涉嫌「違反逗留條件」及「僱用非法勞工」罪名，案件交由荃灣警區刑事調查隊繼續跟進。

各個部門重申會繼續嚴厲執法，並會對違例者採取法律行動，打擊非法佔用公眾地方及阻街行為，以保障行人和道路使用者安全。

每逢假日就有大批外傭在荃灣路德圍一帶聚集寄件，行人路堆積大量紙皮箱，導致阻街情況出現。（fb群組「荃灣人」圖片/資料圖片）

荃灣路德圍一帶最近每逢假日都會有大量外傭聚集趕寄貨物回鄉，令到行人路有大量貨物和紙皮箱阻街，荃灣警區人員上周六和上周日（13日和14日）聯同食物環境衞生署人員在區內先後進行兩次聯合行動，在路德圍一帶打擊街道阻塞行為，警員針對在禁區內上落客丶上落貨、對道路使用者造成危險及阻塞等交通違例事項，總共發出8張定額罰款通知書；食環署人員則就公眾地方潔淨及店鋪非法擴展的情況，共發出4張定額罰款通知書、1張傳票及22張警告通知書，並於現場處理了約兩噸雜物。