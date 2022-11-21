有片｜元朗男女吵大鑊　短裙女兜腳踢毀土地公　網民：好快有報應

男女嘈交踢毀土地公，「人神共憤」！網上瘋傳一段「天眼」短片，可見一對男女於元朗街頭邊行邊「吵大鑊」，身穿短裙的長髮女疑為洩憤，竟「兜腳」踢毀一間茶餐廳門外的「土地財神」神位。店家將其惡行放上網譴責，直斥「人神共憤」；網民亦一面倒撻伐，「神位都踢，好快有報應！」有人更促店家報警處理，「告佢刑事毀壞啦！」



相關閉路電視片段長約1分13秒，標示時間為前晚（19日）凌晨3時37分左右。片中兩名男女「前後腳」行經康樂路13至23號鈞德樓地下一間茶餐廳對開，雖然未有錄到聲音，但可見身穿背心短裙的長髮女子手持電話，怒氣沖沖回頭，狀似向男方喝罵；手持膠袋物品及疑似手袋的男子，亦指手劃腳「回禮」。

當女方途經茶餐廳門外時，突然碎步走近店舖右側，伸出右腳猛踢置於地下的「土地財神」神位，雲石牌位、香爐當場被踢毀，祭祀用的紅色酒杯四散一地，供奉的菊花亦跌於地上。該對男女對「闖禍」置之不理，繼續吵至面紅耳赤，其後又原路折返，片末男方更一手將短裙女「箍」入懷中，其後便消失於鏡頭。

女方途經茶餐廳門外時，突然碎步走近店舖右側，伸出右腳猛踢置於地下的「土地財神」神位。（網上影片截圖）

事後茶餐廳將片段上載至社交專頁公開慘況，直斥「人神共憤」；又指「妳咁樣破壞神位係罪孽深重，希望妳自首吧，回頭是岸。」片段亦引起網民熱議，直言「今翅大鑊鳥！」同時批評女方「鬧交都唔使咁！」、「得罪神靈會有報應！」、「神位都踢，好快有報應！」、「土地財神都夠膽踢，我真係替呢位小姐擔心。」有網民亦建議茶餐廳報警，「告佢刑事毀壞啦！」

涉事茶餐廳事後在社交專頁上載「慘況」，可見雲石牌位、香爐被踢毀，祭祀用的紅色酒杯四散一地，供奉的菊花亦跌於地上。