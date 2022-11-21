元朗14歲男童捱車撞　已恢復意識仍留醫ICU　母：佢話想返學

14歲彭姓男童濰仔本月7日晚上在元朗青山公路灰沙圍用膳後散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，重傷送院搶救，身上多處受傷，當中腦部創傷最為嚴重，當時需要插管引流，胸及盆骨多處骨折，盆骨被撞到折曲，需要安裝支架固定，情況一度危殆，經過連日來治療後，今早傷勢轉為嚴重。

濰仔母親彭太今晚（21日）向《香港01》表示，兒子已恢復意識，可以認得出她和哥哥，當聽過校長、社工和同學的錄音時，更表示想返學。



濰仔與媽媽關係良好，他遇車禍後一直情況危殆，幸情況有好轉，今早（21日）輚為嚴重。（彭太提供圖片）

濰仔母親彭太指出，兒子上周五（18日）完成盆骨手術，今日傍晚6時許，她和大仔到醫院深切治療部探望濰仔，兒子情況稍微好轉，而且恢復意識，可以認得出媽媽和哥哥，當他聽過校長、社工和同學的錄音時，表示想返學，醫生則指兒子有待醫學觀察。

眼見兒子情況稍為好轉，彭太表示自己「心情好返好多」，希望兒子繼續康復，早日離開深切治療部，轉到其他病房。

彭太稱剛到醫院探望完兒子，指兒子情況雖然好轉，但仍然在深切治療院留醫，情況有待醫學觀察。（蔡正邦攝／資料圖片）

事發於本月7日晚上，14歲男童濰仔用膳後，在元朗青山公路灰沙圍獨自散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，頭部及盆骨重創。肇事黑色奧迪（Audi）私家車當時不顧而去，並在屯門福亨村被人縱火燒毀。

警方連日追查後，上周三至上周五（16日至18日）凌晨拘捕涉案男司機、其女友及一名同黨。其中無業的男司機郭政勤於11月19日提堂，控2項危險駕駛、3項無牌駕駛、企圖妨害司法公正等共20罪，被告暫准毋須答辯，連同藏毒案押後至翌年1月13日再訊，其間被告不申請保釋。

彭太表示：「如果拉到人梗係好啦，無話開唔開心，反正拉到人有個交代。」（資料圖片）

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