海關檢6400萬枝私煙市值$1.8億　今年內第二大宗　涉「二次走私」

海關上周二（15日）在葵涌及青衣進行反私煙行動，在6個貨櫃內檢獲6,400萬支走私煙，市值約1.8億元，應課稅約1.2億元，是今年內第二大宗走私煙案件。海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰講述行動詳情稱，指關員在葵涌貨櫃碼頭南路及青衣路兩個貨櫃場內，共截查3架貨櫃車，在3個40呎貨櫃內檢獲約3,100萬支煙；同日稍後時間，再在該兩個貨櫃場內的另外3個40呎貨櫃，再檢獲約3,300萬支煙，即合共6,400萬支走私煙，涉案3名男司機（年齡介乎50至63歲）被捕。



海關上周二（15日）在葵涌及青衣進行反私煙行動，在6個貨櫃內檢獲6,400萬支走私煙，市值約1.8億元，應課稅約1.2億元。（翁鈺輝攝）

林威杰指出，相信隨着疫情措施放鬆及人流增加，市場對私煙需求有所上升，加上聖誕假及新年將至，不法分子提早補充貨源應市。案中檢獲的私煙部份在本地並不常見，但在海外卻甚為流行，相信是因為當地通脹上升，造成香煙價格亦上升；不法之徒遂走私該類香煙入境，經過重新包裝，然後經海空轉運到該些地區圖利。

林威杰估計今次檢獲的私煙中，約3成會再走私到海外其他地方，海關會繼續調查私煙的來源及去向，不排除再有人被捕。他表示，「二次走私」的例子並不罕見，本月17日海關即破獲一宗，歹徒將私煙藏在挖空的書本、音響及變壓器偷運到海外，海關將調查兩案是否有關。今年至今，海關共檢獲6.4億支煙，市值約18億元，應課稅12億元，檢獲私煙的數量已超越去年全年5成。

海關強調走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。