吸血大耳窿150厘年息借貸　逼窮債仔交戶口洗$1.4億黑錢警拘15人

警方搗破以80至150厘的年利率經營非法借貸生意「吸血大耳窿」集團，該不法集團在港經營大約4年，一旦獲悉「債仔」無力還債，就會要求他們交出銀行戶口供「洗黑錢」用途，如果「債仔」拒絕，行動將會「升級」，包括發出恐嚇信息，意圖傷害「債仔」的家人，強逼對方就範，最終集團藉戶口清洗1.4億元犯罪得益。警方指涉事集團利息高昂得驚人，有急需現金的受害人經朋友或中介人接觸到涉案集團，借入30萬元，每期還款3.5萬元，還了16期，即56萬元後尚未還清，受到不法份脅迫。警方昨日（21日）起一連兩日拘捕15人，包括六旬男主腦和5名骨幹成員，檢獲160萬元懷疑犯罪得益。



新界北總區重案組第1隊總督察蔣家駿和新界北總區重案組第1A隊高級督察李家榮（由左至右）今日交代案情。（林振華攝）

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涉案11男4女年齡介乎22至64歲，分別是61歲姓蕭男主腦、5名骨幹成員，以及9名傀儡戶口持有人，部分人有黑幫背景，亦有部分傀儡戶口持有人為集團行動組兼任收數工作，眾人涉嫌「以過高利率放貸」、「無牌經營放債人業務」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」罪名被捕，集團成員最少與4宗非法收債案件有關，所有被捕人正被扣留調查。

新界北總區重案組第1隊總督察蔣家駿今日交代案情指，指集團於2018年1月至今年10月運作，向受害人收取介乎80至150厘年利率，遠遠超過法例上限60厘，警員分析大量銀行文件，相信集團18年1月至今年9月至少利用40個銀行戶口清洗1.4億元犯罪得益。警員昨日和今日在全港多區進行一個代號為「晶澈」的反高利貸拘捕行動，並在主腦和骨幹成員的住所搜出大量證據，包括電腦、數簿、多部手提電話、多張銀行提款卡等，同時檢取總值160萬元的懷疑犯罪得益，包括20萬元港元和外幣現金、多隻名貴手錶、多個名貴手袋、小量首飾金器，相信行動瓦解一個涉及非法收債的高利貸集團，而相關調查仍然繼續，不排除更多人被捕。

「債仔」如無力還債，涉案集團會要求他們交出銀行戶口抵債，以用作清洗犯罪得益。（林振華攝）

蔣提醒市民向親友或有信譽的金融機構借錢，切勿借出銀行給其他人，否則可能構成「洗黑錢」罪名，最高可被罰款500萬元及監禁14年。

新界北總區重案組第1A隊高級督察李家榮亦指，警方今年3月開始進行深入調查和分析，相信急需現金的受害人經朋友或中介人接觸到涉案集團，借貸時沒有計算年利率，冷靜過後才發現利息高昂，其中一宗個案的受害人借了30萬元，每期還款3.5萬元，還了16期，即56萬元後尚未還清，而一旦「債仔」無力還債，集團要求他們交出銀行戶口抵債，如果遇到對方拒絕，就會不擇手段，例如發出恐嚇信息，內容提及傷害其家人和子女，甚至派出行動組同黨上門淋紅油和塞匙窿，令到「債仔」擔驚受怕，妥協交出戶口還債。