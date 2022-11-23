新蒲崗客貨車撞毀燈柱　司機落車飲酒兼狂灌水　拒呼氣測試被捕

黃大仙一輛客貨車今日（23日）凌晨4時許，沿新蒲崗彩虹道往九龍城方向行駛，途至近王仲銘中學對開時，突然失控撞向路中鐵欄，繼而掃毀一支燈柱及10米欄杆，全車橫亙路中始停下，阻礙上址全線兩條行車線。途人報案，並見司機曾在附近便利店購買啤酒及水。現場所見，鄧姓（37歲）司機不停狂飲水，又拒絕進行酒精呼氣測試，他涉嫌妨礙司法公正及未能提供酒精呼氣測試樣本被捕。



司機在場不停飲水。

途人報案時已見救護車A344在場處理，據悉，有救護車途經上址發現車禍，救護員立即落車救人，初步得悉客貨車司機手部受傷，並無大礙，拒絕送院。

客貨車撞毀燈柱及10米欄，由於燈柱被撞毀塌下，現場烏燈黑火。而在救護員到場之前，有目擊者發現司機曾走到附近便利店購買啤酒，隨後又不停狂飲水。

警方經初步調查，相信37歲姓鄧司機於交通意外後，曾到事發現場附近一間便利店購買並飲用酒精飲品。司機其後返回到現場時，拒絕提供酒精呼氣測試樣本。司機涉嫌企圖妨礙司法公正及未能提供酒精呼氣測試樣本被捕，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第六隊跟進。

現場往九龍城方向一度全線封閉，約半小時後警方始放行其中一條線疏導交通。