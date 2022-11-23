車房4漢圍罵「咖啡仔」警今兩度執法　網民：要怪就怪深水埗Error

昨（22日）網上瘋傳多段影片，四名被網民戲稱為「深水埗Error」的車房惡煞，疑因抄牌問題與一名交通督導員（俗稱「咖啡仔」）起口角，4人最後涉嫌在公眾地方行為不檢遭警員拘捕。經過昨日一事，警方即「洗太平地」，高調巡邏打擊深水埗區的違例泊車問題。今（23日）午有深水埗街坊發佈影片，指有警員在深水埗福華街兩度執法，更指看見違泊車輛「一見即抄」。帖文引起網民熱議，有人留言評擊「深水埗Error」，指他們「累街坊」、「殃及池魚」。



今（23日）午有網民發佈一條影片，位置是深水埗福華街24號，拍片者在影片開頭說：「琴日發生完單嘢（事件），今日又輪到呢到喇，（交通警）又嚟喇一早。」影片中有一架警車停泊在上址，亦有多名交通警經過。帖主之後亦留言指警方在上址兩度執法，並「一見即抄」，果斷執法。帖文引起不少網民熱議，有人留言「飽曬，靜哂，生意都無哂，多L曬哂！」，意指執法行動會影響上址店舖生意。有人則回覆「自作孽」、「要怪就怪深（埗）error啦！」，認為昨日生事的車房惡煞要負上責任。

涉事相片在網上瘋傳，有網民笑稱車房惡煞是「深水埗Error」。（網上圖片)

昨日深水埗福華街及楓樹街交界發生車房職員與交通督導員起口角事件。網傳片段中，3名男子相信為車房職員，其中染髮男子身形魁梧兼打赤膊，另外兩名男相信是其同伙，3人同樣穿着拖鞋，只見他們圍着「咖啡仔」，急步跟着對方走，更不時指手劃腳。3名惡煞來勢洶洶，全部沒戴口罩在指罵，交通督導員寡不敵眾，只好轉身走人，詎料3男子沒有罷休，繼續跟從「咖啡仔」追罵，鬧足一個街口，其間有人提及「你知唔知我係邊個？」。

事件沒有就此告一段落，交通督導員「敗走」後沒有輸，因網上另有影片和相片顯示後續發展，只見事發不久後有大批警員到場增援，數輛衝鋒警車亦到達現場，更出動警犬到場協助執法，更將涉事車房圍封，一眾便衣警員浩浩蕩蕩在車房門口調查。最終見到其中3名男子被反手鎖上手扣帶上警車，其後拖車亦奉召到現場，最少將3輛阻街的車輛拖離現場。

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網民笑言似「深水埗Error」 警方拘4男涉公眾地方行為不檢

一批相片在網上瘋傳，其中一張是拍得4名惡煞，當中包括造型突出的金髮赤膊男，有網民笑稱貌似男子組合，更替他們改名為「深水埗Error」。不少網民認為他們的行為自作自受，「喺自己搵食地方搞事，人地覆桌（報復）最終又搞着自己」；更有人抱怨追罵交通督導員此舉，反影響附近違泊的街坊，「之後有排玩，日日洗太平地」。

警方表示，今日（22日）早上約10時30分，深水埗交通督導員在楓樹街及福華街進行交通執法行動期間，遭位於福華街一店舖的4名職員公然挑釁、辱罵及阻撓抄牌，最終4人全部被捕。

警方強調高度重視公然挑釁執法人員事件，深水埗警區刑事部探員、特別職務隊、區交通隊、區警犬隊、深水埗分區特遣隊人員及深水埗分區軍裝巡邏小隊隨即採取聯合執法行動，以涉嫌「公眾地方行為不檢」拘捕4名涉案男子（28至32歲），當中3名被捕男子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，遭罰告票。警方對該路段違例車輛進行交通執法行動，共拖走3️部違例車輛及發出共47張告票，而被捕男子現正被扣留調查。案件中無人受傷，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，在指明公眾地方及《第599F章》處所須佩戴口罩，如沒有合理辯解將會發出定額罰款單，向違例人士罰款5,000元。

去年警方引入流動攝錄隊交通執法行動，警員利用手持攝影器材，以掃射方一式拍攝車牌，今年更推出人工智能「自動抄牌」，大大增加抄牌速度。今年年初的財政預算案，更披露在2021/22年度的「罰款、沒收及罰金」，過去一年一共發出超過337萬張「牛肉乾」，為庫房進帳10億。