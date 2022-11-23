深水埗車房4惡漢被指平日「見人就鬧」　行家呻客人改期生意慘淡

昨（22日）網上瘋傳多段影片，4名被網民戲稱為「深水埗Error」的車房惡煞，疑因抄牌問題與一名交通督導員（俗稱「咖啡仔」）起口角，4人最後涉嫌在公眾地方行為不檢遭警員拘捕。經過昨日一事，警方即「洗太平地」，高調巡邏打擊深水埗區的違例泊車問題。

《香港01》記者訪問附近商戶，有人直指「深水埗Error」性格火爆，經常見人就鬧，滿口粗言穢語。亦有車房職員大訴慘況，事件後怕有風險直接叫客人改期，全日無生意。不過，亦有「深水埗Error」所屬的車房的客人因欣賞該車房維修技術，即使今日被抄3次牌亦決定自費處理。



據了解，「深水埗Error」所在的車房由頂手至今不足一年，《香港01》記者今早到涉事車房查看，發現有一名負責人在舖內。負責人指不清楚昨天被捕的4人目前身處何方，指「未聯絡到」。現場可見，警方在高調巡邏打擊深水埗區的違例泊車問題，交通警在場指揮交通。有附近數間車房的負責人指，由今（23日）早9時至下午2時，警方已經掃蕩6至7次。

附近一間車房的負責人高先生向記者透露，事件對附近商戶有影響，坦言「以前條街風平浪靜」，本來抄牌情況不嚴重，一日2至3次，直言「好多時都係提醒，唔會即刻抄」。他昨日亦在場，惟不清楚爭執原因。他評論指「有咩好嗌（爭執）啊，唔抄（牌）都抄咗」。他無奈道「人哋都掃街（抄牌）仲點做，有客都唔夠膽叫佢嚟整」，所以今天沒有任何進帳。對於有否被「深水埗Error」連累，他則笑道「成條街都知，唔洗講啦」。

車房負責人高先生指「以前條街風平浪靜」。（蔡正邦攝）

4名惡煞昨日來勢洶洶，原來早有前科，有附近的店舖負責人指，他們性格火爆。「成日見人就鬧，鬧勻成條街」，曾目擊他們於街頭大罵，「如果有街外人泊咗係佢門口，就會用粗言穢語鬧人。」

雖然「深水埗Error」看似不受歡迎，不過卻有忠實顧客「患難見真情」。有客人欣賞涉事車房維修技術，指即使今日被抄牌3次，仍會自費，「會自己搞掂，唔會怕咗唔嚟整，因為整得好。」

涉事相片在網上瘋傳，有網民笑稱車房惡煞是「深水埗Error」。（網上圖片)

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警方表示，昨日（22日）早上約10時30分，深水埗交通督導員在楓樹街及福華街進行交通執法行動期間，遭位於福華街一店舖的4名職員公然挑釁、辱罵及阻撓抄牌，最終4人全部被捕。

警方強調高度重視公然挑釁執法人員事件，深水埗警區刑事部探員、特別職務隊、區交通隊、區警犬隊、深水埗分區特遣隊人員及深水埗分區軍裝巡邏小隊隨即採取聯合執法行動，以涉嫌「公眾地方行為不檢」拘捕4名涉案男子（28至32歲），當中3名被捕男子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，遭罰告票。警方對該路段違例車輛進行交通執法行動，共拖走3️部違例車輛及發出共47張告票，而被捕男子現正被扣留調查。案件中無人受傷，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，在指明公眾地方及《第599F章》處所須佩戴口罩，如沒有合理辯解將會發出定額罰款單，向違例人士罰款5,000元。

去年警方引入流動攝錄隊交通執法行動，警員利用手持攝影器材，以掃射方一式拍攝車牌，今年更推出人工智能「自動抄牌」，大大增加抄牌速度。今年年初的財政預算案，更披露在2021/22年度的「罰款、沒收及罰金」，過去一年一共發出超過337萬張「牛肉乾」，為庫房進帳10億。