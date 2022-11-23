警搗觀塘釣魚機賭檔拘負責人　5賭客同被捕兼收告票

觀塘警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，今日（23日）晚上約9時展開代號「勇爵」、「戈壁」及「風盾」的反非法賭博行動，突擊搜查駿業街一個工廈單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲6部釣魚機、一批遊戲卡及小量賭款，總共拘捕1名負責人及5名賭客，而賭客們亦涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）而收到定額罰款通知書。



警方突擊搜查駿業街一個工廈單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，總共拘捕6人。（警方提供圖片）

43歲姓吳賭檔負責人涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）「作為表列處所管理人違反食物及衛生局局長指示」。另外，場內1男4女賭客年齡介乎34至60歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。其中兩名被捕人被揭發正被通緝，所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。