14歲罕見病童校內暈倒亡　200萬人難有一案例　醫生嘆無治療方法

一名就讀大埔匡智松嶺學校、患有慢性兒童型腦硬化症的14歲男童，周四（24日）在學校被餵奶和水，一個多小時後被發現暈倒，昏迷送院證實不治。兒科醫生伍永強解釋該種病屬罕見遺傳病，發生機率很低，200萬人中亦難有一案例。患者受X染色體性遺傳因子影響，使腦部不能分泌保護腦神經線的類脂質蛋白，以致發育遲緩、四肢乏力、癲癇抽搐，暫無針對性的治療方案。



男童被送往大埔那打素醫院搶救。（資料圖片）

據了解，男童自出生起已患有慢性兒童型腦硬化症。事發當日上午11時許，男童被餵食奶及水，當時並沒異樣，其後在房間內看電視。一個多小時後，男童被教職員發現在輪椅上面色蒼白，已不省人事，隨即通知人員報警求助，並由護士進行急救。男童被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院後，延至下午1時48分證實死亡。

患者主要為男性 屬腦退化病一種

兒科專科醫生伍永強表示，慢性兒童型腦硬化症為一種罕見疾病，每100萬至200萬人口，亦難以出現一個病患。成因主要由X染色體性遺傳因子影響，主要患者均為男性。他遂解釋，嬰孩出生後2至3年為腦神經發展最重要的階段。而該類患者由於不能分泌保護腦神經線的類脂質蛋白，腦部難以「鋪好線路」，因此不能傳輸訊息給四肢，屬腦退化病的一種。

伍永強又指，患者大多數發病時間為出生至3歲，最常見的徵狀為發育遲緩，一般嬰兒在初生兩個月後，會對外間刺激有反應、懂得望人。出生4個月後，就能轉身抬頭，爬行。而在出生半年後，便能牙牙學語。而患者普遍並不能跟上發展進程，因此在嬰孩期間便能診斷出。

一般患者壽命不超過10歲，現時並沒針對性的治療方法，患者腦部只會不斷惡化，例如難以吞嚥、呼吸、四肢乏力、癲癇抽搐。患者一旦被食物、嘔吐物卡住呼吸道，便足以致命。