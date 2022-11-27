警深水埗反黑行動　搗懷疑無牌酒吧12人被捕

深水埗分區雜項調查隊及特遣隊昨日（11月26日）晚上約10時在區內展開代號「亮擒」（CATCHLIGHT）的反三合會行動，以打擊區內非法活動及堵截三合會收入來源。人員突擊搜查深水埗南昌街203-211號1單位，搗破1個懷疑無牌酒吧。行動中，人員拘捕1名59歲本地男子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有酒類飲品可作販賣用途」、「經營無牌卡拉OK場所」及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。



另外，人員拘捕單位內6名本地男子及5名本地女子，年齡介乎於46歲至72歲，涉嫌違反「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方在行動中檢獲約80罐啤酒及1批音響設備。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款1百萬元及監禁2年。而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2千元。警方呼籲市民切勿以身試法。而在疫情時期，市民亦應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。