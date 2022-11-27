政府跨部門聯合行動　一漁販違反租約被口頭警告

警方聯同漁護署等各部門今日（27日）凌晨在區內展開跨部門聯合執法行動，打擊三合會活動丶非法入境者及非法勞工活動。三個行動中，一魚類批發商因違反租約條款，被相關部門發出一個口頭警告。



警方今日（27日）凌晨在區內展開跨部門聯合執法行動，打擊三合會活動丶非法入境者及非法勞工活動。（警方提供）

警方有組織罪案及三合會調查科凌晨聯同港島總區反三合會行動組、西區警區刑事部及行動部、水警南分區近岸巡邏隊、機動部隊人員聯同漁農自然護理署、競爭事務委員會、食物環境衞生署、消防處、入境事務處及海事處人員今日凌晨時分在區內展開代號「松塔」（PINETOWER）、「冠軍」（CHAMPION）及「足印」（PRINTSTEP）聯合行動，以打擊三合會、非法入境者及非法勞工活動。

行動中，人員在香港仔一魚市場內巡查了32間魚類批發商，並截查552名人士。其間，一魚類批發商因違反租約條款，被相關部門發出一個口頭警告。

三個執法行動中，一魚類批發商因違反租約條款，被相關部門發出一個口頭警告。（警方提供）

競委會指，早前接獲投訴，指該批發市場內，有批發商在訂定海鮮批發價時，涉嫌合謀定價，違反《競爭條例》（《條例》）下的「第一行為守則」。競委會於行動中搜集與個案相關的資料，包括以問卷方式，向超過30間魚類批發商的從業員了解情況。

競委會正密切跟進個案，過程中將與警方轄下有組織罪案及三合會調查科，及其他相關部門保持緊密聯繫。競委會呼籲，任何漁業從業員或市民如可就個案或有關行為提供資料，請盡快透過電話（3462 2118）、電郵（complaints@compcomm.hk）、郵遞或親臨競委會辦事處（必須預約），與競委會聯絡。而已牽涉入合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作（寬待熱線：3996 8010、電郵：leniency@compcomm.hk）。