車Cam直擊｜柴灣道法拉利跣胎失控撞壆　兩辣跑加速駛離

今日一連有兩輛法利拉失控自炒。網上流傳一輛相信是法拉利的黑色跑車於柴灣發生交通意外的車Cam影片，可見今日（27日）上午7時許，該輛法拉利沿柴灣道往柴灣方向而行，高速駛至阿公岩道的交界位時，懷疑因天雨路滑，失控撞向路中石壆，其後停下。尾隨其後的兩輛懷疑是保時捷的辣跑，目擊事故經過後未有停車了解，更加速駛離現場。



法拉利撞壆。（Steve Yeung上傳至交通意外求片區 ）

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有網民推測法拉利失事原因，指「呢D毛毛細雨乜呔都假啦！」、「我都覺中渠蓋係有啲關係，自己揸電車冇大油門上斜都試過甩甩地」。至於後方兩部保時捷沒有跣胎情況，網民笑言﹕「要買就要買波仔啦，波仔證實咗係冇甩㗎」、「真係慘，後面兩部跑車彩佢都有味」、「佢兩個friend 無理佢喎！」。

警方表示，於上午7時33分接獲報案，指一輛私家車沿柴灣道行駛，至阿公岩道交界，懷疑跣胎並撞壆，車頭泵把及擋風玻璃損毀。車上的50歲外籍男子沒有受傷，案件列作交通意外無人受傷處理。

後來在上午10時57分，公主道再有一輛法利拉自炒損毀。當時一輛私家車沿公主道往旺角方向行駛，當駛近衛理苑時懷疑失控，撞爛1米乘1米的欄，幸無人受傷。眼利網民表示涉事車輛型號為法拉利 F355 GTS，屬於舊車款，對於意外感到可惜，呼籲車主：「天雨路滑呀咪揸咁快啦，啲舊車就嚟畀你哋撞曬㗎啦！」，感嘆「又少一部好車。」