連登仔踢爆貝依霖等KOL宣傳賭博網　有人聲稱易贏錢教「必勝法」

新界南總區重案組拘捕7名女網紅（KOL），涉嫌於instagram等社交媒體宣傳非法賭博網，被捕人士中包括較為人熟知、曾加入杜汶澤開設的網上頻道「杜汶澤喱騷」的藝人貝依霖。

《香港01》發現早於今年年初，已有網上討論區「連登」的網民，先後以「一眾KOL高調宣傳網上賭場」、「KOL又呃人外圍賭錢」為題發文，上傳不少截圖，指不少KOL公然在IG story（限時動態）分享賭博網連結，直指「真係好易win（贏）」，更有人教「必勝法」。截圖中亦見貝依霖曾在IG story稱﹕「都好多朋友擔心我玩，放心我有問過係冇問題！」

不過，亦有女KOL揭發有不法分子向她傳訊息，以每月8萬元招攬她宣傳賭博網，更聲稱「好多大網紅已經做緊」，但她相當醒目沒有「落沓」，直指網上宣傳賭博屬犯法行為。



▼被捕女子中包括藝人貝依霖▼



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警方今日於記者會上表示，有不法份子利用KOL的號召力，金錢利誘她們在instagram等社交媒體宣傳非法賭博網，並在上周（21至27日）在全港多區拘捕7名女子，她們涉嫌「推廣或便利收受賭注」。被捕人士包括28歲報稱藝人的貝依霖、姓周（26歲）女美容師；其餘女子皆報稱無業，分別姓李（22歲）、姓陳（21歲）、姓張（23歲）、姓黃（28歲）、姓鄭（30歲）。

翻查網上討論區「連登」的帖文，原來早於今年1月，已有網民先後發文，揭發一批女KOL公然在IG story宣傳非法賭博網，直斥「KOL係度導人玩外圍，撳落條link玩就有得抽佣」，質疑已違反《賭博條例》，並呼籲警方嚴正執法。網民截取多名性感女KOL的IG story截圖，當中包括貝依霖，以及其餘多名懷疑亦被警方拘捕的人士。截圖可見，她們會張貼賭博網連結，當點擊連結便會直達賭博網；有時她們亦會張貼網上賭博房間的連結，粉絲便可直入房間參與賭博。

▼連登仔截取懷疑是貝依霖IG照片，指她宣傳賭博網▼



其中，網民所截取的貝依霖IG story中，她貼出賭博網連結並稱﹕「呢條路唔係唔玩呀，統一回覆，我今日先開始玩，係朋友幫我註冊，佢幫我整3分鐘左右就玩得！亦都好多朋友擔心我玩，放心我有問過係冇問題！」至於其他懷疑亦被捕的KOL，有人多次於IG story大力推廣網上賭博，相關帖文多達10多個，更聲稱有會向粉絲傳授贏錢方法，亦有人會向她求教。

▼多名女KOL疑亦有份宣傳網上賭博▼



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不過，亦有機警的女KOL拒絕了不法分子的招徠，並於社交平台分享對方的招攬內容，對方稱「我哋可以出一個月$80000港元俾你，每個星期幫我地po三日，一日po三個story就ok」、「你唔使番工，財務自由，好多大網紅已經做緊」。該名女網紅疑未有回覆對方，並將對方所寫的內容公開，直言「其實網上宣傳賭博係犯法」。

有女KOL未有回覆不法分子的招攬，反而公開對話內容踢爆違法。（網上圖片）