警荃灣冚百家樂賭檔拘17人　15賭客另違限聚令被罰款

警方在荃灣搗破一個非法百家樂賭檔，拘捕17人，當中賭檔負責人更另涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），15名賭客則違限聚令遭票控。



荃灣警區刑事部高級督察鄧菁濱交代案情。（王譯揚攝）

荃灣警區刑事部高級督察鄧菁濱交代案情指，今日（28日）下午約3時，反黑組警員根據線報展開代號「戈壁」及「風盾」行動，突擊搜查楊屋道一個唐樓單位，搗破一個非法百家樂賭檔，檢獲一張百家樂賭枱、7部電視機、4部電腦、約9萬元賭款，以及面值70萬元籌碼和賭具。

一名40歲姓楊男子涉嫌「經營賭博場所」罪名和違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章） 被捕；另一名39歲姓王女子涉嫌「協助經營賭博場所」罪被捕；2男13女賭客，年齡介乎35至72歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」罪名，賭客同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人正被扣留調查。

鄧重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年，任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，最高可被判處罰款3萬元及監禁9個月，呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關防疫規例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。