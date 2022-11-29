旺角再現「轉移牛肉乾」　男女鬧市中犯案　過程不足10秒

網上流傳一段車Cam片段，顯示在本周日（27日）晚上近10時，在旺角鬧市街頭，西洋菜南街一間戲院對開，一對黑衣男女神色自若，女子手持一張白色紙張，相信為「牛肉乾」，走近目標車輛時，張望四周後，便鬼祟地將「牛肉乾」夾在車頭水撥位置，犯案過程不足10秒，看似手法嫻熟，男女得逞後離開，行徑猖狂，但不清楚該對男女與車輛車主有無關係。事發時，街道人來人往，有途人目擊過程。



近日，本港多區先後發生多宗「轉移牛肉乾」案件，有司機被抄牌後，懷疑不想繳交罰款，於是將定額罰款通知書，轉嫁到其他車輛，企圖「搏大霧」，令收到告票的司機，在沒有看清楚告票內容之下，代為繳交罰款。警方昨日（28日）拘捕一對涉案男女，暫未知上述片段是否與被捕男女有關，《香港01》正向警方查詢有關事件。



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上周六（26日）有網民於社交平台發文，指於觀塘取車時，發現一張不屬於其車輛、俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書，他更發現同一條街共有5輛車被人「攝」牛肉乾。根據事主上傳的告票內容可見，該些牛肉乾同屬一輛車牌「XG」字頭的福士私家車，告票發出的時間及地點各有不同，分別是11月10日在駿業街及11月7日在葵喜街。

早於網上流傳一段閉路電視片段，顯示在11月10日，安定街一排街頭泊位，一對男女用同樣手法，將「牛肉乾」夾在水撥。影片上傳至社交平台後，仍未能阻嚇該名男子，事隔半月他又再重施故技。

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警方上周分別在觀塘區、秀茂坪區均接獲相關報案，調查後發現，一名私家車男車主多次親自或指示一名女子把屬於其私家車的定額罰款通知書轉移在附近的車輛上。昨日（28日）拘捕兩名男女，涉嫌「妨礙司法公正」。