夫婦搭的士疑嘔吐　拒付清潔費起爭執　司機吐苦水﹕一蚊都唔賠

的士司機深夜、凌晨接載乘客，最怕惹上麻煩事，今凌晨（29日）沙田便有醉客疑嘔吐大作弄髒的士車廂，卻拒付清潔費，最終驚動警方到場調停，惟事後亦無支付任何賠償。

懷疑是受害的的士司機在社交平台發文大吐苦水，指接載了一對男女，其中女乘客疑在車內嘔吐，亦有照片可見車上有嘔吐物，但同行男子卻拒付清潔費，司機無奈稱﹕「程車條女一路嘔，你（同行男子）就搵手接不停話無嘔，嘔到一車都係，都可以同阿Sir講冇嘔，賴死唔賠清潔費」。最終男女未有支付任何費用便離開，司機嘆道﹕「有冤無路訴」。



的士車廂內有嘔吐物。（的士司機資訊網 Taxi）

警方表示，今日（29日）凌晨2時許，警方接獲一名姓曾（30歲）男的士司機報案，指他於尖沙咀區接載一對分別姓陳（64歲）及姓龔（40歲）夫婦前往沙田水泉澳邨，其間有乘客在車內嘔吐，司機遂要求兩人支付清潔費，但對方拒絕，並發生爭執，其間有人報警求助。警方到場調查，最終乘客未有支付任何費用，事件列作「糾紛」處理。

一名自稱是涉事的士司機的網民，將該對夫婦的照片及影片，以及的士車廂內沾有嘔吐物的情況，上傳至社交平台，可見女乘客疑醉酒，不支坐在地上，而其丈夫則與司機爭執。司機直言﹕「有冤無路訴，我都係開個post（帖文）呻下啫」，並講述事發時的情況，「程車條女一路嘔，你就搵手接不停話無嘔，嘔到一車都係，都可以同阿Sir講冇嘔，賴死唔賠清潔費」。有網民追問發文者有無收到清潔費，他無奈說﹕「一蚊都唔賠。」。

不少網民都替事主感到不值，指斥該對乘客行為過份，「（乘客）飲大咗，做錯野當冇野！講極都係有理說不清。唉......」、「做人點解可以咁無恥」、「人無恥便無敵」。