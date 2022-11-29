20歲無業青年連騙兩長者共$9萬　食髓知味再呃錢被捕

「猜猜我是誰」電話騙案未有遏止跡象，不少老人家誤中騙局痛失「棺材本」。一名被詐騙集團招攬的20歲無業青年涉嫌參與兩宗相關電騙案，令到兩名長者總共損失9萬元，他試圖再從其中一名受害人接收騙款時，沒料到對方早已和家人洞悉遇騙報警，涉案青年因而被埋伏警員拘捕。



沙田警區重案組第一隊主管呂永瑜督察交代案情。（梁偉權攝）

沙田警區重案組第一隊主管呂永瑜督察交代案情指，警方上周六（26日）接獲報案，一名83歲長者收到騙徒電話，對方訛稱是其兒子，因刑事案件而急需保釋金，受害人信以為真，將7萬元交給騙徒，及後和家人商討始知自己遇騙，因而報案求助，去到昨日（28日），騙徒再次致電受害人要求繳交保釋金，受害人再度報警，警員即時作出埋伏部署，趁兩人會面時，以「以欺騙手段取得財產」罪名拘捕一名20歲無業青年。

呂又說，警方經調查後，發現被捕青年牽涉另一宗同類型騙案，本月10日以同一種手法，從一名78歲長者身上騙去2萬元，警方初步相信詐騙集團在社交平台招募接頭人，讓他們出面接收騙款，再交給集團，以被捕青年為例，收到2,000至4,000元不等的報酬，行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

呂指出，沙田警區由今年1月至11月發生逾90宗針對長者的同類型騙案，騙款總共高達3,000萬元，單一損失最大金額的案件涉及10幾至20萬元，呂提醒市民收到陌生來電，必須核實對方身分，重申警方不會要求市民支付保證金或匯錢至私人戶口，如有懷疑，請聯絡警方或致電防騙易熱綫「18222」，沙田警區繼續加強防騙宣傳。