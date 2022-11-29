大角咀血案｜紋身漢危坐窗邊　「飛將軍」救人驚險場面曝光

今日（29日）傍晚6時許，大角咀海富苑海欣閣發生傷人血案，遇襲男子送院後不治。其間一名手臂有紋身的男子，曾報警自首稱「我殺咗人」，然後危坐單位窗邊，懷疑意圖輕生。現場氣氛緊張，警方出動談判專家游說，而消防員在地下張開氣墊，同時派出「飛將軍」展開拯救行動。

現場可見「飛將軍」救人的驚險一幕，當時男子危坐窗外簷篷及晾衫架，雙腳「吊吊揈」，後來兩名消防員進入涉事單位，一左一右捉住該男子，同時「飛將軍」從上層游繩而下，協助將男子救回屋內。救援期間，男子不時掙扎及叫囂，一度「倒吊」，混亂間其衣物及鞋亦甩脫，掉在大廈地下，場面險象環生，整個救援過程歷時約2分鐘。



危坐男子被消防救回屋內，其間他一度「倒豎蔥」。（王譯揚攝）

今日（29日）傍晚6時許，警方接報指，有住客在海富苑F座海欣閣的走廊聽到求救聲，並在梯間發現發現一名男子全身浴血，沒有呼吸及脈搏，於是報警，救護員到場進行搶救，並將傷者送往廣華醫院。傷者後腦及頸部有刀傷，由自動心外壓機急救，惜最終不治。



消息稱，案發時有另一名男子報案時聲稱「我殺咗人」，繼而爬出單位窗外，據知有一對父子同住於該單位。現場氣氛緊張，一名男子危坐一個單位的窗邊，警方封鎖大廈對開地下大範圍，已通知談判專家到場增援，並呼籲在場圍觀人士離開。消防員亦張開氣墊戒備。



至晚上約7時20分，消防「飛將軍」成功游繩至涉事單位，將男子救回屋內，其間險象環生。其後危坐男子臉部被敷上面膜，身上多處有灼傷痕跡，戴上氧氣罩，由救護車送往伊利沙伯醫院急救，懷疑案發時有人曾淋潑通渠水傷人。

危坐男子獲救後由救護車送院。(王譯揚攝)

傷者送院時全身浴血，需用自動心外壓機急救。（林振華攝）

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