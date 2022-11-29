大角咀血案｜紋身漢危坐飲通渠水　「飛將軍」救人驚險場面曝光

今日（29日）傍晚6時許，大角咀海富苑海欣閣發生傷人血案，遇襲男子送院後不治。其間一名手臂有紋身的男子，曾報警自首稱「我殺咗人」，然後危坐單位窗邊，懷疑意圖輕生。現場氣氛緊張，警方出動談判專家游說，而消防員在地下張開氣墊，同時派出「飛將軍」展開拯救行動。

現場可見「飛將軍」救人的驚險一幕，當時男子危坐窗外簷篷，雙腳「吊吊揈」，更於窗戶窺探單位情況。後來他躺臥在晾衫架，與上層消防員對望，更懷疑曾飲通渠水自殘。兩名消防員其後進入涉事單位，見男子躺在晾衫架來回翻身，其後背部朝天，雙腳向住窗戶，消防員趁機一左一右捉住該男子腳部，嘗試將他拉回單位，同時「飛將軍」從上層游繩而下，協助將男子救回屋內。救援期間，男子不時掙扎及叫囂，一度「倒吊」，混亂間其衣物、鞋及通渠水亦久飛脫，掉在大廈地下，場面險象環生，整個救援過程歷時約2分鐘。



危坐男子被消防救回屋內，其間他一度「倒豎蔥」。（王譯揚攝）

今日（29日）傍晚6時許，警方接報指，有住客在海富苑F座海欣閣的走廊聽到求救聲，並在走廊發現發現一名姓李（64歲）男子全身浴血，沒有呼吸及脈搏，於是報警，救護員到場進行搶救，並將傷者送往廣華醫院。傷者左前臂、頸部及後腦中刀，由自動心外壓機急救，惜延至晚上7時40分被證實不治。



案發時，另一名姓鄧（51歲）男子報案，聲稱在上址一單位「我殺咗人」。人員趕至調查，發現大門關妥，並打算爆門進入上址單位時，該男子突然爬出窗外危坐。現場氣氛緊張，警方封鎖大廈對開地下大範圍，通知談判專家到場增援，並呼籲在場圍觀人士離開。消防員亦張開氣墊戒備。



至晚上約7時20分，消防「飛將軍」成功游繩至涉事單位，將男子救回屋內，其間險象環生。其後危坐男子臉部被敷上面膜，身上多處有灼傷痕跡，戴上氧氣罩，由救護車送往伊利沙伯醫院急救。警方懷疑有人曾飲通渠水自殘，暫未能說話錄取口供。

警方在現場展開調查，其後於大廈對開地下發現一個載有腐蝕性液體的膠樽。案件現交由旺角警區刑事調查隊第四隊接手調查。

危坐男子獲救後由救護車送院。(王譯揚攝)

傷者送院時全身浴血，需用自動心外壓機急救。（林振華攝）

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