入境處勞工處及警方聯合西九龍區反黑工行動　18人被捕

警方指，西九龍總區機動部隊、油尖警區、旺角警區、深水埗警區及九龍城警區、聯同入境事務處及勞工處人員，昨日（11月29日）展開代號「權能者」（POWERPLAYER）的反非法勞工行動，突擊巡查區內多個地點，包括貨倉、食品工場、店舖及餐廳等。



行動中，人員合共18人，包括1名本地男子、8名非華裔男子、2名非華裔女子及7名外籍女子，年齡介乎24至60歲，分別涉嫌「非法入境」、「僱用不可合法受僱的人」、「非法受僱」、「違反逗留條件」、「僱主沒有備存僱員的紀錄」、「僱主沒有查閱僱員的身份證明文件」、「逾期居留」、「未能出示有效身份證明文件」等。當中，該名60歲非華裔男子亦被發現為通緝人士。

被捕人士中，人員在尖沙咀區內巡邏時，發現3名非華裔男子，年齡介乎44歲至55歲，懷疑正在彌敦道一大廈的貨倉內包裝食品及整理貨物，經調查後，他們涉嫌「非法受僱」被捕；而一名38歲非華裔男子，則涉嫌「僱用非法勞工」被捕。

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。