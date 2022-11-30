連翔道接載員工旅遊巴撞壆10人傷　司機一度被困

今日（30日）凌晨4時許，一輛負責接送貨運站員工的旅遊巴，在長沙灣連翔道失事，共10人受傷，其中司機一度被困。警方正調查意外原因，不排除有人行錯路口所致。



事發時旅遊巴沿連翔道往尖沙咀，駛近美青路迴轉處時突然失控撞壆，乘客前推後撞多人受傷，報警求助。現場傷者眾多，其中司機被困。消防接報後派出多輛救護車、消防車及流動醫療車到場處理。警方封鎖現場以便救援。據了解，司機獲救後頭破血流，其他乘客則輕傷，坐在路中石壆待救。由於旅遊巴疑有漏油情況，消防開喉戒備。

司機受傷即場接受救護員治理。(陳永武攝)

據了解，車上共有12名男乘客，是機場一個貨運站的員工。涉事旅遊巴當時由機場接載員工出九龍，期間沿三號幹線往九龍方向，至美青路迴旋處時，疑沒有依迴旋處轉彎，而是直撞向迴旋處中間石壆。姓江43歲司機及其中10名乘客（35-58歲）受傷，分別送往仁濟醫院及瑪嘉烈醫院。其餘兩名沒有受傷的男乘客自行乘的士離開。



涉事旅遊巴有3個落客地點，依次序為美孚、旺角及觀塘；初步不排除它出錯路口，原本應在「荔枝角」牌出口離開三號幹線往美孚，卻錯誤地提早了一個路口，在「貨櫃碼頭」離開。由於荔枝角出口的支路為一條直路，而往貨櫃碼頭出口支路則設有迴旋處，不排除有人記錯為「直路」，因而收掣不及釀成意外，警方正調查車禍成因。

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受傷乘客林先生憶述，事發時車廂內的乘客大部份在睡覺，而他亦不知發生何事，幸車上座椅設有安全帶。

另一乘客馬先生則指，事發時仿如無煞車直撞向牆，他當時在睡覺，不清楚司機狀況。