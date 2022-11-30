連翔道旅遊巴撞壆多人受傷　司機一度被困　多輛救護車戒備

長沙灣發生涉及多人受傷交通意外。凌晨4時許，據報一輛旅遊巴，駛至連翔道近美青路迴轉處往尖沙咀方向時，突然失控撞壆，有乘客頭部受傷，自行報警求助。初步得悉意外中有約10名傷者，其中司機被困。消防接獲報案後，列作大量傷者事件戒備，派出多輛救護車、消防車及流動傷者治療車等到場處理。警方封鎖現場以便救援。據了解，司機獲救後頭破血流，其他乘客則輕傷，坐在路中石壆待救。由於旅遊巴疑有漏油情況，消防開喉戒備。



司機受傷即場接受救護員治理。(陳永武攝)

據了解，車上當時共有12名男乘客，均為機場一個貨運站員工。涉事旅遊巴當時由機場接載員工前往九龍，期間沿三號幹線往九龍方向，途至美青路迴旋處時，旅遊巴竟沒有依迴旋處轉彎，而是直撞向迴旋處中間石壆。司機及其中10名乘客受傷，部份人浴血。其餘兩名沒有受傷的男乘客，則自行乘的士離開。



涉事旅遊巴設有3個落客地點，先後次序為美孚、旺角及觀塘。初步不排除車輛出錯路口，原本應在「荔枝角」牌出口離開三號幹線前往美孚，惟錯誤地提早了一個路口在「貨櫃碼頭」離開。由於荔枝角出口的支路為一條直路，而往貨櫃碼頭出口支路則設有迴旋處，不排除有人記錯為「直路」，因而收掣不及釀成意外。警方正調查車禍成因。

+ 23

受傷乘客林先生憶述，事發時車廂內有12名乘客，大部份均在睡覺，而他亦不知發生何事，幸車上座椅設有安全帶；另一乘客馬先生則指，事發時仿如無煞車直撞向牆，他當時亦在睡覺，惟不清楚司機當時的狀況。