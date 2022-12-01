大角咀謀殺案｜疑犯全身灼傷重創留醫　延至今晨不治

大角咀海富苑周二（29日）發生謀殺案，51歲姓鄧男子向64歲姓李男子淋潑腐蝕性液體，再用刀施襲，李男傷重死亡，鄧男亦全身灼傷，一度畏罪企跳尋死，其後獲救送院，情況危殆。鄧男留醫兩日，延至今晨（1日）6時55分證實不治。

警方昨日（30日）表示，64歲李男與51歲鄧男為朋友關係，李男暫住鄧家中，卻疑捲入「三角戀」桃色糾紛，惹來殺機。鄧懷疑李與其女朋友有染，向對方狂淋通渠水，繼而亂斬10多刀將對方劈死，當時鄧男亦全身灼傷重創。旺角警區重案組已接手跟進案件。



傷者送院時全身浴血，需用自動心外壓機急救。（林振華攝）

危坐男子被消防救回屋內，其間他一度「倒豎蔥」。（王譯揚攝）

警方經初步調查後，相信李男與鄧男為朋友關係，李男暫住鄧男家中。事發時，鄧懷疑李與其女朋友有曖昧關係，兩人發生激烈爭執，當時單位內只有他們二人，鄧先淋潑腐蝕性液體施襲，李逃出單位，惟跑至走廊時，復遭鄧從後用刀襲擊，最終身亡。

警方在李男倒臥位置附近，發現一把長約30厘米的生果刀，亦檢獲5個已用過的通渠水樽，每個800毫升。經法醫初步檢驗，李男身上有10多處刀傷，包括兩邊頸、兩肩膊、兩前臂，其中頸傷每邊約5至6厘米；李男身上亦有大範圍燒傷痕跡，相信由腐蝕性液體造成，惟詳細死因仍有待解剖確定。至於鄧男身上亦有懷疑被通渠水造成的燒傷痕跡，警方正調查他是否曾經飲用。旺角警區重案組第二隊已接手跟進。