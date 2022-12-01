灣仔致命火警｜火警現場未解封　街坊攜3貓逃生被逼徹夜流連街上

灣仔金樂大廈奪命火警，劉姓（89歲）男住戶葬身火海，其同住男親人昏迷，送院搶救後亦告不治。調查人員在火場檢獲助燃劑，認為起火原因有可疑，現場大廈仍未解封。居於8樓的鄧先生凌晨聞到煙味，以為樓下有人燒衣紙，卻見愛貓「搵窿捐」，細看之下見濃煙攻上，立即帶同3隻唐貓「咕咕」、「轆轆」和「窿窿」逃生。他們先在附近便利店逗留，至早上到酒店坐下休息，目前仍在大廈地下等候解封消息。



本港氣溫驟降，多區氣溫跌至15度以下。居於灣仔金樂大廈8樓的鄧先生，身穿短衫短褲，腳踏人字拖，在寓所樓下等待解封。他回憶凌晨走火警經過，指聞到煙味，初時以為樓下有人燒衣紙，然後行到窗見到有煙「攻緊上嚟，真係好大煙」，又聽到一把女聲大嗌「火燭呀！」再望到家中愛貓不斷「搵窿捐，搵啲罅鑽入去」，於是立即抱起3隻唐貓，行樓梯走火逃生。

3隻貓包括一對1歲的姊妹「轆轆」和「咕咕」，以及6個月大的雄貓「窿窿」。鄧先生指愛貓可能知道有危險，前所未有地容易抱走，在後樓梯走火時有「喵喵」叫，之後因為天氣凍，人貓一起到附近便利店過夜，之後因為「成晚無得瞓」，累極走到酒店坐下休息。因火警影響，他只好致電公司告假，他形容貓貓在酒店時身體抖震「縮埋一舊」，疑因火災受驚。

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事發於今日（1日）凌晨3時許，6樓一個單位起火，火舌從窗戶噴出，7男7女住戶在消防員協助下疏散至安全位置，另外25人自行疏散。起火單位已形同廢墟，窗戶破裂，支架搖搖欲墜，牆身熏黑。起火單位89歲姓劉男住戶被發現時已成焦屍，心口有刀傷。單位內另一名男子心口亦有刀傷，陷入昏迷，送往律敦治醫院搶救後亦告不治。