灣仔致命火警｜大廈斷電需一周搶修　九旬婦因氣墊床失效送院檢查

灣仔金樂大廈奪命火警，驚揭起火單位內死亡的姓劉（89歲）男住戶已成焦屍，身旁有一把刀。其同住親人則昏迷，送院搶救後亦告不治。至晚上5時許，調查仍然進行中，有探員在現場檢走兩大袋證物 ，包括易燃物品等。

大廈業主立案法團主席表示，因火警令大廈3層的電力總掣全被燒熔，現時全幢大廈「斷電」，最快需時至少一星期搶修；而涉案大廈屬「老人大廈」，事後一名行動不便的婆婆，因家中氣墊床失去功效，終於下午5時許送院檢查。同時，亦有志願機構社工到訪派發物資給年老住客。



金樂大廈業主立案法團主席陸先生接受傳媒訪問指，大廈為商住兩用，每層設有一梯兩伙，最低層數為商業單位，而4樓至以上層數則為住宅單位。涉案大廈的年老居民甚多，居民大多在70年代以一首買入單位自住至今。

今次火警中，起火單位位於大廈6樓，當中6樓以上3層的電力總掣全被燒熔，導致全棟大廈之電力暫停供應，現估計最快亦要耗時一星期搶救，立案法團明（2日）早將約見電力承辦商到場視察環境；而大廈事前均通過固定電力裝置定期測試（WR2），以及有購買相關之賠償保險。

另外，有在場女子向記者透露，其姓馮的98歲婆婆因今年年頭在家中跌倒，故行動不便需長期臥床，而今次火警令其所使用的氣墊床，因「斷電」而失去功效，其孫女今日到訪始揭發事件，婆婆在狀態清醒下，終於下午5時許送院檢查。

現場可見，有兩名屬於循道衛理中心的社工，在接到求助電話後，得知有年老住客無法落樓而飢寒交迫，故特意前來派發麵包及乾糧等物資。