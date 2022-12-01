大角咀謀殺｜癮君子遭淋腐液斬死　曾涉「白粉麗」殺人案獲保釋

大角咀周二（11月29日）發生謀殺案，一名有不良嗜好的64歲男子，暫住在51歲男友人位於海富苑海欣閣的單位，疑因與男住戶女友有染，遭男住戶淋潑通渠水及亂刀斬死，而男住戶則曾危坐單位窗外及被通渠水灼傷，獲救送院後今日（12月1日）證實不治。

據了解，64歲死者名叫李勵權，他曾涉嫌與旺角一宗謀殺案有關而被捕，及後獲准保釋候查。該案發生於今年5月27日，兩名同姓張（46及59歲）的情侶到旺角砵蘭街299號2樓一間釣魚機賭檔收債時，遭約10名大漢持刀襲擊，其中46歲男子死亡。警方先後拘捕及落案起訴涉案10男2女，包括一名姓趙、綽號「白粉麗」的女子。



遭淋腐液斬傷的64歲男子送院時全身浴血，需用自動心外壓機急救。（林振華攝）

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該宗旺角命案發生於今年5月27日，一對姓張、分別46歲男及59歲女的情侶，到砵蘭街一間釣魚機賭檔收債時，遭約10名大漢持刀襲擊，造成46歲男子張志傑死亡，同行女子張玉蘭則受傷。警方先後拘捕及落案起訴涉案10男2女，並分別被控謀殺、串謀意圖傷人等罪、分4案處理。

首案被告依次為楊永松（37歲、無業）、謝應權（32歲、無業）、女子林穎彤（20歲、無業）、黃偉健（37歲、無業）、姚守兵（33歲，售貨員）。第2案的3男被告鄭家豪（31歲，廚師）、陳家松（34歲，裝修工人）及卓振強（32歲，售貨員）。第3案被告為高雅證（50歲，無業）及趙麗娜（51歲、女）。第4案被告為許家富（20歲、操普通話）及李德倫（21歲）。

姚守兵及趙麗娜被控於上述同日同地和其他不知名人士，串謀非法及惡意傷害女子張玉蘭，意圖使該女子張玉蘭身體受到重傷害；其餘被告均被控謀殺罪，控罪指他們於於2022年5月27日，在旺角砵蘭街299號2樓與其他不知人士，謀殺男子張志傑。

據了解，大角咀海富苑凶案中被殺的64歲男死者李勵權亦涉及旺角命案，更曾被警方拘捕，事後獲准保釋候查，直至他被殺前暫未被起訴。

警方於6月15日於九龍城拘捕「白粉麗」以及一名男子，其中男疑犯晚上被帶返西九龍警察總部。（林振華攝／資料圖片）