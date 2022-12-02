藍田獨行賊連環爆竊同樓鄰居被捕　胞兄、上司接贓同落網

藍田平田邨平真樓發生爆竊案，警方於本周三（30日）接報，指有一單位被偷走總值約18萬元的現金及首飾。警方經深入調查後，鎖定一名同居於平真樓的33歲目標男子，遂於昨日（1日）以「爆竊」罪將其拘捕。

同時，警方亦發現男子涉嫌今年5月參與一宗位於同一大廈，涉及總值約1,000元失物的爆竊案，再以「處理贓物罪」拘捕兩名男同黨，而今次行動成功起回的失物，包括約值8萬元現金及約值1.5萬元的金飾。



觀塘警區重案組第二隊主管吳銘鋒高級督察表示，警方於本周三（30日）接報，指平田邨平真樓一單位懷疑遭爆竊。經初步調查，警方發現賊人先把手伸入鐵閘內，再以手扭開門鎖，其後進入單位內搜掠，並以刀具撬開一個內藏價值18萬元現金及首飾的抽屜，最終賊人盜去整個抽屜後逃去。警方其後鎖定目標男子，並於昨日（1日）早上在同一大廈的一個單位展開行動，以涉嫌「爆竊」拘捕一名33歲姓張的本地男子，並在單位內檢獲涉案抽屜及起回價值約4萬元的部份贓物。

其後，疑犯被帶返警署盤問之下，再承認與今年5月在同一大廈所發生的另一爆竊案有關，案件損失金額約值1,000元。警方再經深入調查後，昨日（1日）晚上及今日（2日）凌晨再於青衣及長沙灣展開行動，並以「處理贓物罪」拘捕兩名分別姓張及姓梁的34歲本地男子，當中包括疑犯胞兄及其所屬物流公司的上司，並在兩人住址及工作地方起回價值約6萬元的部份贓物。案中3名被捕人現正被扣查，警方不排除有更多人被捕。

吳銘鋒續指，警方留意到賊人針對獨居長者，專門趁他們短暫離開單位時犯案；而涉案屋邨大多使用舊式趟閘，其特點為罅隙較闊，因此他呼籲居民可安裝鐵板或鐵枝，以免賊人有機可乘。同時，警方提醒，歲晚將至，市民應避免存放大量現金在家中，同時亦要注重家居保安，鎖好門窗及安裝合適的防盜設施，不要讓賊人有機可乘。警方重申，入屋犯法罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。