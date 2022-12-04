西貢碼頭女子墮海　水警及消防船到場救起送院

撰文：黃江奇
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今日（4日）清早6時許，西貢福民路對開西貢公衆碼頭，1名女子被發現墮海，途人報警求助，水警及消防船接報到場，將墮海女子救起，交由救護車送將軍澳醫院救治。警員正調查其墮海原因。

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