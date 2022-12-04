油麻地破獲百家樂賭檔拘41人　疫下全部違599G章每人定額罰$5000

油尖警區反三合會行動組展開代號「戈壁」、「風盾」及「松塔」的反罪惡行動，根據線報及經深入調查，今日（4日）凌晨約2時突擊搜查油麻地上海街228號一個單位，搗破一個非法百家樂賭檔，檢獲207副啤牌、面值約200萬元的籌碼及約4萬元賭款，拘捕41人，所有被捕人現正被扣留調查。



警員檢獲207副啤牌、面值約200萬元的籌碼及約4萬元賭款。（警方提供圖片）

行動中，一名姓47歲姓陳負責人涉嫌「經營賭博場所」被捕；場內4男2女職員年齡介乎18至40歲，則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。餘下賭客包括16男18女，年齡介乎26至69歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被帶走，在場全部41名被捕人士均涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。按現時每張告票罰5,000元計算，庫房進帳20.5萬元

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民守法防疫，顧己及人，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動，並減低病毒傳播風險。