車CAM直擊│九龍塘私家車收掣不及連撼3車　報社記者及兩司機傷

九龍塘發生一宗4車相撞意外，釀成3人受傷。網上流傳「車CAM」片段，相信是由一輛涉事的士所拍攝，其中前鏡片段可見，當時的士沿窩打老道中線行駛，至一個燈口時因應紅燈停下，前方亦已有一輛報社採訪車停燈。突然，的士疑被猛撞，衝力太大再撞向前方採訪車，致其衝出行人過路線，車尾損毀；而車尾鏡頭則可見到，當時一輛白色私家車疑收掣不及，直撞向的士車尾，致車尾箱的蓋亦彈起；此外，其鄰線一輛黑色私家車亦受波及，被白色車撞到。據了解，報社記者、的士司機及被撞私家車女司機均受傷，須由救護車送院治理，所有傷者均清醒。



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警方回覆指，於6日（周二）凌晨1時32分接獲報案，指窩打老道近禧福道交界南行，發生一宗交通意外，事件涉及1輛的士及3輛私家車，事件造成3人受傷。其中被的士撞及的私家車姓胡（49歲）男司機，頸及頭受傷；的士司機姓曾男司機（66歲），頭及腰受傷；被撞的鄰線私家車姓蔡（26歲）女司機亦受傷，3人分由兩輛救護車送往伊利沙伯醫院治理。至於收掣不及的21歲姓吳私家車司機，則無受傷。案件列作「交通意外有人受傷」跟進，事件中無人被捕。