東鐵綫大圍站29歲男子墮軌亡　列車服務陸續回復正常

今日（7日）上午10時50分，一名29歲非華裔男子在東鐵綫大圍站墮軌，當場不治。東鐵綫來往九龍塘至沙田站暫停服務。消防員將遺體移離路軌，港鐵於中午12時10分宣佈列車服務陸續回復正常。



今日（7日）上午10時50分，一名男子在東鐵綫大圍站墮軌，港鐵宣佈東鐵綫來往九龍塘至沙田站暫停服務，來往金鐘至九龍塘站維持6分鐘一班車，來往沙田至上水站維持6分鐘一班車。港鐵安排免費接駁巴士行駛九龍塘至沙田站，九巴亦加強服務。

警方稱，大圍站往上水方向一名男子堕軌，救援人員正在場協助。至上午11時17分，男子由消防員救起，經檢驗證實不治。據了解死者29歲，為持行街紙的非華裔男子

事故發生後，沙田站出現人潮，月台及車站外的巴士站擠滿人群，部份乘客改搭其他巴士，也有人等候港鐵的接駁巴士，港鐵職員在場協助。與此同時，九龍塘站外亦有乘客排隊搭港鐵的接駁巴士，現場秩序良好。

讀者翁小姐乘搭從上水開往金鐘的東鐵綫列車上班，近上午11時當列車準備在沙田站「埋站」時，被職員要求落車，但未有廣播告知接駁巴士乘客安排，亦未有交代何故要落車轉乘其他交通工具。

翁小姐留意到沙田站不論月台及大堂均人手不足，遇到突發情況職員無力應對大量查詢及人流管理。月台上職員寥寥可數，大批市民湧往查詢，獲告知到對面月台安排上車。然後下一部列車埋站，此時翁小姐方聽到廣播指東鐵綫暫停行駛，兩班車的乘客湧上大堂查詢但不得要領，她轉乘巴士，但仍見有市民繼續在月台等待列車。

九巴表示因應港鐵沙田站至九龍塘站暫停服務，會按乘客需要加強服務及增配人手協助疏導乘客。乘客可致電九巴顧客服務熱線27454466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

讀者翁小姐乘搭從上水開往金鐘的東鐵綫列車上班，近上午11時當列車準備在沙田站「埋站」時，被職員要求落車。她留意到沙田站不論月台及大堂均人手不足。最後她轉乘巴士過海上班。（讀者翁小姐提供）

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醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

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