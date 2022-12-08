紅磡專線小巴私家車相撞15人受傷　有小巴乘客夾腳被困痛哭

紅磡發生涉及大量傷者交通意外。凌晨零時17分，當局接獲報案指，暢運道行車天橋近紅館對開，有一輛由尖沙咀漢口道開往何文田邨的8號專線小巴、與一輛私家車懷疑迎頭相撞。兩車車頭嚴重損毀，小巴上10多名乘客均告受傷，其中一名女乘客疑腳部被夾住，動彈不得，在座椅上痛哭。

消防處接報後派出大批消防車、最少5輛救護車及流動傷者治療車（MCTC)等趕至現場救援，交通警亦到場協助，所幸眾傷者均清醒。有警員到場後安慰小巴乘客：「唔使咁緊張，我哋到咗喇，唔好咁激動住。」又問「有無人夾住出唔到嘅?」

救援行動仍在進行中，初步小巴上8女7男受傷送院；此外，私家車司機扭傷手，經即場治理後拒絕送院。警方隨後將私家車司機帶署扣查。



最少10人受傷，其中有女傷者被困痛哭。(黃江奇攝)

初步不排除有車當時沿暢運道往柯士甸道快線行駛，期間失控越過雙白線，撞向正往紅館方向行駛的專線小巴。警方正調查車禍成因。

就現場所見，有人曾向小巴司機道歉：「對唔住，我架車失控」。據知，涉事私家車型號為豐田MARK X，司機牌齡約兩年。事發時正由大埔返回佐敦寓所，惟駛至上址時失事。涉事小巴則為19座，事發時約八成滿客。意外發生後，多名乘客被撞向前面座椅，多為面、口及手腳等受傷，其中一名女乘客腳被夾在座椅，要由消防救出。

最少10人受傷，其中有女傷者被困痛哭。(黃江奇攝)

兩車車頭嚴重損毀。(黃江奇攝)