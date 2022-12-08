大角咀士多貓B失竊│貓主指「鴛鴦」已獲歸還　不會追究盜貓者

大角咀一間士多，上周三（30日）發生貓B失竊案。當時僅3個月大的初生貓B「鴛鴦」，懷疑在商店關門前偷偷竄出，其後流連店舖外被一名男子抱走。店主心急如焚，在網上公開閉路電視片段望尋回愛貓，及後一對男女到店舖解釋，當日只是出於好意，擔心貓咪在寒冷天氣下流浪街頭，於是由另一男子接走暫托。「鴛鴦」至昨日已失蹤7天，該名抱貓男仍未把貓歸還給主人，店主決定報案求助，警方將案件列作「盜竊」處理。及至今日（12月8日）凌晨，貓主通知《香港01》，指「鴛鴦」已獲對方歸還：「可能見到你地（香港01）嘅新文（新篇報道文章），依家攞返嚟畀我，好感激《01新聞》！」同時亦指「最緊要隻貓無事，唔會追究」。



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事件發生在大角咀晏架街40號地舖一間士多。店主梁先生養了兩隻貓，為一對母女，分別是一歲半的「忌廉」和僅3個月大的初生貓B「鴛鴦」，每天士多關門前，梁先生均會將兩貓抱回店內才鎖門。上周三（11月30日）晚上11時，梁先生的女友在關舖落閘時，在沒為意下，「鴛鴦」懷疑一時貪玩偷竄出去。 梁先生至翌日才發現鴛鴦失蹤，翻查閉路電視影片，發現店舖關門後，有一對情侶在舖頭外徘徊半小時，不久後便拿起手機頻繁致電他人。其後一名盤着髮髻的男子到達現場抱起貓咪，3人一同離開。梁得悉愛貓被抱走，於是在社交媒體上公開閉路電視片段，又將片段截圖張貼在店外，希望街坊提供線索。

該對情侶隨後親身到店舖向梁澄清，指他們並不認識該男子，又解釋他們飼養了兩隻狗，因此不可能將幼貓帶回家，又指該名抱貓男已答應翌日會將貓咪交還店舖。等待愛貓的日子令梁心急如焚，奈何超過7天，對方仍未將愛貓歸還。警方表示，於昨日（7日）下午3時許，接獲晏架街40號一名男子報案，指店舖一隻貓咪被一陌生男子抱走。警方到場了解，經初步調查，將案件列作「盜竊」處理。

梁先生今日（8日）凌晨1時左右通知《香港01》，指「嗰個人今晚打咗畀我，佢可能見到你哋嘅新文，依家攞返嚟畀我，真係好感激你哋01新聞！」他續指，與該名人士簽了紙，指不會追究事件：「依家最緊要係隻貓無事，所以亦唔想追究喇。」

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