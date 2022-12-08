車CAM直擊｜綠的無煞車猛撞黃牛　網民質疑：咁大隻牛都睇唔到？

沙頭角公路一架綠色的士，周日（4日）深夜在沙頭角公路行駛其間，撞到一隻在馬路上徐徐走過的牛。黃牛飛彈上車頭冚，四腳朝天，再跌落地上打轉，掙扎站起離開。事發時的車CAM片段在網上流傳，網民質疑司機離遠已可見牛隻站在路中央，質疑司機「點解咁大隻牛都睇唔到？點解唔收油？」

網上流傳圖片可見懷疑涉事綠的車頭蓋嚴重損毀，但根據事發時間，上水及落馬洲警區均未發現有關報案，懷疑司機未有報案。



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的士撞牛的片段被上載至facebook群組「意外求片區」，網民表示事發現場為沙頭角公路，車CAM顯示時間為11月4日晚上11時29分。片中可見一輛的士沿沙頭角公路快線行駛，十數米外有一隻牛站在路中央，數秒間的士已經撞向牛隻。牛牛登時彈上車頭冚，撞向擋風玻璃四腳朝天，的士司機疑未及反應沒有即時減速，再行駛多一段路後才收慢，牛隻跌落地上打轉，再慢慢站起來，最後往行人路離開。

司機此刻才如夢初醒「嘩起呢隻牛嚟㗎喎。」目送被撞的牛隻離開。不幸被撞的牛牛並非安然無恙，關注流浪牛的「十四鄉牛牛 - 西貢」群組引述牛隊表示：「牛牛多處受傷流血虚脫，現時在農場接受治療但情況不樂觀， 不肯進食！」動物報亦報導義工指估計牛牛負傷步行了一段路，終在翌日在聯和墟被漁護署牛隊發現。

網民質疑司機「對眼生在邊度架（㗎），咁大隻都睇唔到，可以一野（嘢）撞埋去」、「司機似冇盡力避免事件發生」，疑問「點解咁大隻牛都睇唔到？點解唔收油？」

網上流傳圖片可見懷疑涉事綠的車頭蓋嚴重損毀，但根據事發時間，上水及落馬洲警區均未發現有關報案，懷疑司機未有報案。（網上圖片）

網上流傳圖片可見懷疑涉事綠的車頭蓋嚴重損毀，但根據事發時間，上水及落馬洲警區均未發現有關報案，懷疑司機未有報案。《道路交通條例》（第374章）訂明，如有車輛發生意外而導致不在車內的動物受到損害，該車輛的司機必須停車。司機亦須向任何警務人員或任何有合理理由提出要求的人提供包括姓名及地址的個人資料，否則須盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時內報警。現時，「動物」的定義涵蓋馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊，《修訂條例》生效後將包括貓和狗。

如司機在有關意外發生後沒有停車，可處第三級罰款 （10,000元）及監禁12個月；而沒有提供個人資料並沒有在意外發生後盡快及不遲於24小時内報警，則可處以第四級罰款 （25,000元）及監禁6個月。