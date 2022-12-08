高院覆核刑期　4非法賽車司機加監　頭車錄得時速199公里

高等法院上訴法庭，今日（12月8日）就4名私家車男司機（年齡介乎24至40歲），所干犯的「非法賽車」及「危險駕駛」兩項罪行進行刑期覆核後，各人改被判監禁8個月。在扣減各人早前就被控「非法賽車」、「危險駕駛」、「超速」、「駕駛時無第三者保險」等合共24宗交通罪行的認罪及已完成200至240小時社會服務令等因素後，該4名男司機被判即時入獄兩個月。



(警方圖片)

警方表示歡迎上訴法庭的判刑，認為判刑恰當、合理及具阻嚇作用，同時向公眾發出清晰訊息，非法賽車及危險駕駛均屬嚴重罪行，駕駛人士切勿參與非法賽車，以身試法。

案情透露，新界南總區交通部人員於2020年8月30日凌晨，在荃灣路進行反超速行動期間，發現4輛私家車正高速行駛，其中領頭私家車被偵速雷射槍測出以時速199公里行駛。人員其後截停該4輛私家車，經初步調查，拘捕4名私家車男司機，涉嫌「危險駕駛」、「超速」、「駕駛時無第三者保險」等。

人員經進一步調查，發現該4輛私家車由沙田馬場出發，以高速沿大埔道、呈祥道進入東九龍，經觀塘繞道、東區海底隧道進入港島區，之後繼續沿告士打道、馬己仙峽道、山頂道、淺水灣道、赤柱峽道、司徒拔道等路窄彎多的山路高速行駛。該四輛私家車其後經東區海底隧道返回東九龍，經觀塘繞道、呈祥道、葵涌道返回新界南，最後在荃灣路被截停。

警方指，該4輛私家車全程於新界、九龍及港島多條主要幹道及山路高速行駛，總行車距離接近101公里，歷時接近1.5小時，其間多次橫越雙白線、逆線行駛、違反路面標記、超速，違反多條交通規例，並對其他道路使用者造成危險。警方重申，非法賽車及危險駕駛均屬嚴重罪行。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息，繼續嚴全力打擊非法賽車活動，保障市民生命和財產。