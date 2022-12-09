警元朗唐樓冚賭拘11人　其中3男逃走飛墮天井　被困逾1小時獲救

元朗發生涉及警方行動的墮樓案。昨（8日）晚約10時36分，3名男子突於元朗安寧路21至35號鴻運樓墮樓，跌落天井被困。消防員接報趕抵，需從大廈梯間爬梯，打破氣窗救人。最終花逾1小時，3名男子在消防員協助下，自行由爛窗攀出，返回安全地方。其中2人受輕傷，由救護車送往博愛醫院治理；剩餘1名男子則無受傷。消息稱，事件涉及警方的冚賭行動，有人疑逃走期間，從上址一低層單位墮樓。



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警方表示，元朗警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」、「戈壁（CROWBEAK）」及「風盾（WINDSHIELD）」行動，昨晚突擊搜查元朗安寧路一個住宅單位，搗破懷疑非法百家樂賭檔，檢獲2張百家樂枱、36副啤牌、18張凳及約3萬元賭款。

行動中，警方共拘捕11人，包括1名63歲男子，他涉嫌「經營賭博場所」；7男3女（24至61歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕。所有人正被扣留調查；行動期間，其中3名男子（50至60歲），懷疑從上址單位跳下至大廈天井企圖逃走，但被困於大廈天井。消防將3人救出，其中2人分別頭、腳受傷，清醒被送往博愛醫院治理。